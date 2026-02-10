榮昌財報／2025年全年EPS 3.5元 第4季毛利率達34%、為近六季新高

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

榮昌科技（3684）10日公布財報，第4季毛利率來到34%，每股純益0.96元，低於第3季的1.32元，累計2025年稅後純益年增25%，每股純益來到3.5元。

榮昌2025年第4季營收2.73億元，季減15.5%，營業毛利0.93億元，毛利率34%，高於第3季32.6%，營業利益0.22億元，季減48,8%，稅後純益0.29億元，季減27.5%，每股純益0.96元。

累計2025年榮昌營收11.5億元，年增22.6%，創歷史新高，營業毛利3.73億元，毛利率32.4%，低於2024年33.5%，營業利益1.24億元，年增42.5%，稅後純益1.05億元，年增25%，每股純益3.5元。

榮昌表示，隨著WiFi升級加速，WiFi 7出貨於2026年放量，樂觀預期，2026年WiFi 7天線出貨客戶可望倍數成長，第1季營運可望淡季不淡，可望優於去年同期。

近年榮昌除深耕網通客戶，更積極轉型，從單一天線跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，並建構次系統及無線準系統組裝能力。

搭上AI新興應用帶動雲端運算與無線傳輸需求強勁，榮昌指出，多元化市場發展策略在不同應用領域開始萌芽茁壯，除已掌握全球前三大企業網通客戶提供整合天線，美國基建專案包括電力、鐵路與高速公路通訊等亦有斬獲，隨著轉型成果逐漸顯現，榮昌營運展現強勁成長力道。

目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約22%，天線與天線系統為35%，次系統與無線準系統約35%；榮昌表示，過去三年營收占比高達50%的天線產品，隨著WiFi 7升級需求，於2026年持續放大出貨量，目前WiFi 7出貨比重已經大幅超越WiFi 6，預估2026年WiFi 7天線出貨客戶將倍數成長。

WiFi 營收 每股純益
