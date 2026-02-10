強生營收／1月5,836萬元 月增15％、年減1.2% 受惠冬季用藥需求增

強生（4747）10日公布2026年1月合併營收為5836萬元，較上月營收成長約15％，較去年同期減少1.21%，營收較上月成長主要受惠於公司積極拓展各醫院、診所通路市占率，中樞神經、肝膽腸胃、維生素製劑等用藥銷量持續提升。

另受冬季氣溫變化加劇影響，帶動各大醫院、診所等針對呼吸道相關疾病、袪痰及感冒症狀、鎮痛解熱等用藥需求增加，也帶動1月營收穩健成長。

強生表示，第1季適逢農曆新年長假、工作天數較少，短期將有單月營收波動之情形，然在接單動能方面，目前已觀察到來自醫療院所、經銷通路及特定專科領域客戶的詢單與訂單需求保持穩健動能，公司正配合客戶拉貨時程，彈性調整生產與供應節奏，確保交期與品質穩定，同時公司也積極拓展OTC、自費等市場，有望整體成效逐步展開，創造後續營運表現正向成長。

展望2026年，強生維持審慎樂觀看法。隨著台灣進入高齡化社會，慢性病、心血管疾病及季節性呼吸道感染相關用藥需求持續攀升，在全民健保制度與醫療院所用藥結構朝向成本效益導向的趨勢下，學名藥與品牌學名藥市場規模穩健成長，為強生之業務提供長期支撐。

強生將持續深化核心學名藥產品線，穩定供應醫療院所、診所與藥局通路端需求，同時透過優化製程、提升產能利用率與品質管理水準，強化接單彈性與交付能力。

此外，公司亦積極布局新劑型與差異化產品，擴大高附加價值品項比重，並持續拓展國內外合作機會，提升整體產品組合競爭力。強生指出，未來將以「穩定出貨、強化接單、優化產品結構」為營運主軸，穩健推進營運成長動能，為中長期發展奠定更具韌性的成長基礎。