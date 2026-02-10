快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

強生營收／1月5,836萬元 月增15％、年減1.2% 受惠冬季用藥需求增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

強生（4747）10日公布2026年1月合併營收為5836萬元，較上月營收成長約15％，較去年同期減少1.21%，營收較上月成長主要受惠於公司積極拓展各醫院、診所通路市占率，中樞神經、肝膽腸胃、維生素製劑等用藥銷量持續提升。

另受冬季氣溫變化加劇影響，帶動各大醫院、診所等針對呼吸道相關疾病、袪痰及感冒症狀、鎮痛解熱等用藥需求增加，也帶動1月營收穩健成長。

強生表示，第1季適逢農曆新年長假、工作天數較少，短期將有單月營收波動之情形，然在接單動能方面，目前已觀察到來自醫療院所、經銷通路及特定專科領域客戶的詢單與訂單需求保持穩健動能，公司正配合客戶拉貨時程，彈性調整生產與供應節奏，確保交期與品質穩定，同時公司也積極拓展OTC、自費等市場，有望整體成效逐步展開，創造後續營運表現正向成長。

展望2026年，強生維持審慎樂觀看法。隨著台灣進入高齡化社會，慢性病、心血管疾病及季節性呼吸道感染相關用藥需求持續攀升，在全民健保制度與醫療院所用藥結構朝向成本效益導向的趨勢下，學名藥與品牌學名藥市場規模穩健成長，為強生之業務提供長期支撐。

強生將持續深化核心學名藥產品線，穩定供應醫療院所、診所與藥局通路端需求，同時透過優化製程、提升產能利用率與品質管理水準，強化接單彈性與交付能力。

此外，公司亦積極布局新劑型與差異化產品，擴大高附加價值品項比重，並持續拓展國內外合作機會，提升整體產品組合競爭力。強生指出，未來將以「穩定出貨、強化接單、優化產品結構」為營運主軸，穩健推進營運成長動能，為中長期發展奠定更具韌性的成長基礎。

營收 呼吸道 學名藥 強生
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／獎牌綬帶易「分家」 主辦單位展開調查

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

獨行俠認賠殺出擺脫唐西奇交易陰影 巫師大手筆提前完成重建

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

相關新聞

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。