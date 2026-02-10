南良營收／1月2.2億元、年增24.73% 看好今年訂單能見度延伸至第3季

南良（5450）10日公布2026年1月合併營收2.2億元，較去年同期營收1.76億元增加24.73％，主要係因去年同期農曆春節、工作天數較少而基期低，加上特材事業部季節性需求回歸、織造事業部穩健銷售業績成長，成為推升南良1月營收的驅動力。

展望2026年，南良維持審慎樂觀看法。目前整體訂單能見度已延伸至今年第3季，除國防安全與防護材料需求持續穩健外，應用於電子科技產業的高階材料通過客戶驗證後，預期將於今年第3季逐步進入試量產爬坡階段，隨著客戶補庫與高附加價值產品放量，將為營運注入新一波成長動能。

南良表示，元月除了旗下特材事業部之功能性薄膜、海棉事業部加硫鞋材、護具等高附加價值材料產品，保持良好的出貨動能之外，國防軍備與安全防護材料的需求仍穩健增加，旗下特殊紡織品材料（特紡事業本部）在阻燃、防穿刺、高強度複合纖維等高性能材料應用領域接單動能穩健推進，相關軍備用品、防護裝備、醫療防護與工業安全等功能性材料出貨表現優於預期，尤其在北美、歐盟等國家市場的需求更為明顯，是成功奠定南良整體營收動能的良好基礎。

南良表示，公司持續深化「複合材料專家」品牌定位，積極透過國內外專業展會與數位行銷雙軌並進擴大全球能見度，今年上半年預計參加1月份ISPO BEIJING 2026，4月德國Techtextil Frankfurt、中國勞動防護用品展等產業指標型展會，將聚焦防護材料、永續材料、工業安全材料、戶外機車裝等高附加價值產品線，強化於國防軍備、工業安全、新科技應用、戶外極限運動等市場滲透率。

同時，南良也藉由數位行銷深化材料應用情境溝通，結合案例分享，吸引國際品牌與擴大系統整合商接觸面，形成線上線下並進的市場拓展模式，進一步推升詢單動能與長期客戶黏著度。

南良也將持續發揮「多產地、多市場」的全球製造布局與材料研發整合優勢，深化「國防安全」與「綠色永續（Eco-Family）」兩大核心技術主軸，在全球供應鏈重組與高性能材料需求擴大的趨勢下，穩步打造具中長期爆發力的高值化成長曲線。