宸曜營收／1月1.88億元、月增122% 創單月新高

人工智慧邊緣運算系統領導品牌宸曜科技（6922）公布2026年1月份營收，合併營收達1.88億元，月增122.64%、年增48.67%，創下單月歷史新高；相較前一月，營收亦呈現三位數的月增成長，顯示接單與出貨動能明顯回溫。

宸曜科技業務副總藍林忠表示，1月營收大幅成長主要受惠於多項國內外相關專案順利出貨，應用涵蓋自動駕駛、智慧城市及國防軍工等領域，帶動營收顯著攀升；同時，因應新一代系統升級與導入，部分原訂前期出貨之專案遞延至本月認列，亦推升單月營收創高。

宸曜科技董事長高明和指出，AI即時決策與邊緣運算已成為關鍵基礎建設，相關需求具備高度成長能見度，尤其在國防安全、無人載具及高可靠度運算等利基市場，客戶專案時程長、訂單穩定，有助於營收動能延續。公司看好2026年整體營運表現，將持續加大邊緣AI產品與平台化布局，並透過深化國防、機器人、工業自動化及智慧城市等核心領域，強化長期成長動能。