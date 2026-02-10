士電營收／1月衝44.8億元、創歷史新高 AI發展加速電力超旺

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
士電示意圖。記者朱曼寧／攝影
士電（1503）10日公告，1月營收44.83億元，年增5.55%，單月營收創歷史新高。

士電受惠台電強韌電網計畫、國內AI科技產業擴廠、北美市場電網和AI產業基礎建等三大動能，近年營運相當亮眼，去年業績已達標，士電表示，今年可望持續維持雙位數成長。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期。

士電表示，在AI產業快速發展下，將加速帶動相關電力設備產品，今年成長目標挑戰10%，並持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。

此外，士電更將加強北美市場的開發力道，士電表示，目標北美市場業績每年成長超過兩成，亦會持續布局日本和東南亞市場，採分散市場多元化布局策略。

產能方面，士電表示，去年第三座大型電力級變壓器新廠已量產，因應AI資料中心建置所帶來的電力需求，另斥資逾10億元興建第四廠，布局230kV中大型變壓器，預計今年動工，2027年完工投產，屆時第三座和第四座產能全開後，整體產能可增加50%。

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

