饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
饗賓集團第100家新門市位於苗栗頭份「尚順育樂世界」飯店棟2樓，占地104坪，設有182個席位。饗賓/提供
饗賓集團第100家新門市位於苗栗頭份「尚順育樂世界」飯店棟2樓，占地104坪，設有182個席位。饗賓/提供

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心力團隊，吸引在地人才投入就業，同時持續進行展店計畫，正式邁入100家里程碑，旗下超人氣川味品牌「開飯川食堂」第34間門市、苗栗尚順店於10日正式開幕。

饗賓集團第100家新門市位於苗栗頭份「尚順育樂世界」飯店棟2樓，占地104坪，設有182個席位，以寬敞明亮的現代設計與經典熊貓視覺，為苗栗居民提供最道地的川味用餐體驗。「開飯川食堂」苗栗尚順店更推出單筆消費滿1,500贈送刮刮卡活動，還享有社群打卡禮、會員限定禮以及滿額禮，首推經典名菜「麻婆燒豆腐」、「流口水雞」、「梅干鹹燒白」、「回甘酸菜魚」、「花椒溏心炸蛋」，提供饕客熱辣過癮的豐富味覺饗宴。

展望2026年，饗賓集團持續穩健展店，目標正職同仁占比達到85%，預計招募約600位內外場正職同仁及100位計時人員；同時建立完善的薪酬調整機制，綜合考量公司營運與發展、個人績效與職務發展、產業及市場薪酬水準以及長期的人力組織。面對餐飲市場的人才競爭，饗賓集團持續從多面向強化徵才吸引力，包括「穩定且制度性」職涯發展、強化內部培訓與學習資源、透過制度化管理讓同仁安心發展，期待以穩健經營與長期規劃，吸引志同道合的人才，共同打造饗賓集團的全新篇章。

為慶祝饗賓集團邁入100家門市，「開飯川食堂」苗栗尚順店祭出「開幕四重奏優惠好禮」，首推開幕前五天限定刮刮卡活動，2月10日至2月14日開幕期間，內用單筆消費滿1,500元即可獲得刮刮卡乙張，可隨機獲得「催淚蛋」、「宮保雞丁」、「京醬爆炒五花」、「鍋巴蝦仁滋滋響」、「爆炸凍檸紅」以及「私房小菜拚盤」人氣招牌菜百元加購優惠。

此外，2月10日至3月15日，來店內用並於社群平台（FB/IG/Threads）發文打卡，即贈送萌度破表的「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份；針對iEAT饗愛吃會員，更推出99元加購「催淚蛋」乙份的專屬好康。最後獻上滿額禮，凡於2月10日至3月20日期間內用消費單筆滿1,500元，即贈送大小朋友都喜愛的「熊貓哥迴力車」，以及199元加購「功夫醬炒嫩雞丁」優惠券（兌換期間2月10日至4月10日）。

「開飯川食堂」堅持選用優質食材，以俐落火侯鎖住川味靈魂。苗栗尚順店同步呈現多款經典推薦菜色，首推明星商品「流口水雞」，特選仿土雞淋上獨門芝麻醬汁與辣油，帶出層次分明的川味；「回甘酸菜魚」則以爆香酸菜與泡椒大火煨煮Q彈烏鱧魚片，最後淋上藤椒油，鮮甜濃郁讓人回味無窮；開胃首選「花椒溏心炸蛋」，將半熟煎蛋淋上花椒燒肉末，香麻下飯，口味老少咸宜；出自經典四川民間菜的「梅干鹹燒白」，主角梅干菜與豬五花交織拌出濃郁香氣，軟嫩口感入口即化；香麻帶勁的「麻婆燒豆腐」，特選四川郫縣豆瓣醬，加入老酒與甜麵醬拌炒，特調大紅袍花椒與辣油的黃金比例，更是開胃又下飯的必點代表。

饗賓集團
