晶呈科技營收／1月1.64億元、年增逾二倍 外銷出貨動能旺

晶呈科技（4768）10日公布元月營收1.64億元，年增228.67%、月減41.97%。晶呈科技表示，外銷客戶需求回升，帶動1月營收較前年同期大幅增加。

此外，晶呈科技也指出，1月營收較前月減少，主因為先前外銷客戶產能急升，亟須建立安全庫存，因而產生集中出貨需求；以上需求目前已滿足，並轉為穩定出貨，外銷出貨動能略為放緩；此外，內銷市場營收略降，則因部分元月需求，提早於前月出貨所致。

晶呈科技日前表示，自去年第3季起，特殊氣體出口動能恢復，帶動去年下半年起營收持續升溫。此外，濕式化學品（去光阻液）銷售也有顯著成長。

晶呈科技也指出，今年旗下TGV玻璃載板成長動能強，首季有望大幅貢獻營收。該公司去年推出新產品、CPO光纖束導基座，適用於矽光子與其他光引擎之CPO光電整合應用。公司先前透露，目前已與14家客戶進行合作，包含三家高階封裝載板製造商、AI CPO IC設計公司、通信及AI高階封裝廠，及一家高階探針卡公司，都已有小量訂單並陸續出貨，自行預估至2026首季，LADY製程TGV相關應用產品，有望貢獻八位數營收。