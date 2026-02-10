晶呈科技營收／1月1.64億元、年增逾二倍 外銷出貨動能旺

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）10日公布元月營收1.64億元，年增228.67%、月減41.97%。晶呈科技表示，外銷客戶需求回升，帶動1月營收較前年同期大幅增加。

此外，晶呈科技也指出，1月營收較前月減少，主因為先前外銷客戶產能急升，亟須建立安全庫存，因而產生集中出貨需求；以上需求目前已滿足，並轉為穩定出貨，外銷出貨動能略為放緩；此外，內銷市場營收略降，則因部分元月需求，提早於前月出貨所致。

晶呈科技日前表示，自去年第3季起，特殊氣體出口動能恢復，帶動去年下半年起營收持續升溫。此外，濕式化學品（去光阻液）銷售也有顯著成長。

晶呈科技也指出，今年旗下TGV玻璃載板成長動能強，首季有望大幅貢獻營收。該公司去年推出新產品、CPO光纖束導基座，適用於矽光子與其他光引擎之CPO光電整合應用。公司先前透露，目前已與14家客戶進行合作，包含三家高階封裝載板製造商、AI CPO IC設計公司、通信及AI高階封裝廠，及一家高階探針卡公司，都已有小量訂單並陸續出貨，自行預估至2026首季，LADY製程TGV相關應用產品，有望貢獻八位數營收。

晶呈科技 營收 外銷
相關新聞

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

