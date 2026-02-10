威力德營收／1月9,829萬元、年增兩成創同期新高 受惠健檢擴大需求

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

威力德生醫（7713）10日公告1月合併營收9,829萬元，年增21.75％，寫下單月歷史同期新高紀錄，受惠體外診斷試劑與設備業務的穩健成長，威力德生醫已達成連續12個月單月營收年增的正成長趨勢，營運動能表現強勁。

威力德生醫1月合併營收成長之主要動能為，來自政策紅利與檢驗需求之雙重拉抬。隨著全球步入高齡化社會，慢性病管理與早期預防檢測需求日益增加，人口老化趨勢帶動了檢測量能的長期成長。

威力德生醫表示，國健署自去年起升級「成人預防保健服務擴大計畫」，不僅將免費健檢年齡下修至 30 歲，並推動「成健補助 880 方案」納入尿酸檢測，今年1月更進一步推動 45 歲至 74 歲民眾終身 1 次的公費「胃幽門螺旋桿菌」檢測，帶動相關試劑出貨量顯著攀升。

在政府擴大政策福利與人口結構轉變的雙重驅動下，威力德生醫展現出強大的市場競爭力。公司憑藉涵蓋生化、免疫、尿液、血液氣體與分子診斷等完整產品線布局，並持續深化基層診所市占率，成為此波檢驗需求浪潮的主要受惠者。藉由掌握檢測試劑與設備，威力德在穩定供貨的同時，亦成功將政策利多轉化為實際業績增長，確保體外診斷試劑業務的高成長性。

展望未來，威力德生醫預計於今年第2季正式啟用全新建置之企業總部大樓，屆時透過優品醫事檢驗所與晶英健檢中心相繼進駐之綜效，全面強化試劑銷售與醫療資訊服務的垂直整合；此外隨著LIS系統（實驗室資訊管理系統）持續推進市場，將進一步強化公司在體外診斷試劑與醫檢資訊整合領域的競爭優勢，進而帶動試劑銷售量成長，鞏固其在國內醫檢市場之領先地位。

