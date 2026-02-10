永捷營收／1月2.37億元創新高 月增18%、年增141%

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永捷（4714）10日公布1月合併營收2.37億元，較上月成長18.05％、較去年同期成長141.25％。受惠於國際運動品牌庫存調整逐步告一段落，創造高機能、環保材料訂單回溫，帶動永捷核心PU材料出貨動能持續放大，加上旗下荷久暻建案完工交屋如預期進度認列下，挹注公司1月營收創下歷史新高紀錄。

永捷表示，觀察2026年世界盃足球賽將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，且參賽隊伍規模擴大，市場普遍預期將帶動品牌端提前啟動備貨與回補庫存，進一步刺激製鞋產業需求回溫，再加上近期歐系運動用品龍頭公布最新財報，營業利益與毛利率表現優於市場預期，且各主要市場皆維持雙位數成長，反映終端需求具備韌性，無疑為產業鏈帶來良好的營運成長空間。

永捷表示，作為國際品牌供應鏈的重要夥伴，旗下應用於高機能鞋材、服飾材料之PU樹脂、乾濕式PU合成皮等產品，已有明顯感受到主要客戶加大拉貨力道，有助堆疊公司整體訂單保持良好的能見度。

永捷進一步表示，隨著全球減碳趨勢持續推進，以及歐美品牌對「碳足跡、化學安全」要求日益嚴格的背景下，公司長期布局的環保永續材料已逐步轉化為實質接單動能，包括環保水性樹脂、無溶劑與高固含量樹脂等高附加價值產品，目前公司來自歐洲與美國市場的出貨占比已有提升，相較過往傳統產品結構明顯改善，不僅成為堆疊2026年營運表現的重要動能之一，亦助力優化整體產品結構，強化獲利韌性。

展望2026年，永捷維持審慎樂觀看法，公司積極由傳統化工材料供應商轉型為「材料科技＋永續材料」供應商，除了成功降低化學溶劑使用，也符合 ISCC PLUS 等國際永續認證要求，並持續強化上下游垂直整合與跨領域合作，加快環保水性與回收再生新材料的量產與市場導入速度，同步透過與國內大廠合作開發汽車內裝、電子、光學膜等多元應用，以期在製鞋與機能材料市場穩定奠定營收規模放大的同時，持續拓展非鞋材領域布局，有效分散單一市場波動風險，並為營收成長建立更具韌性的結構基礎。

營收 環保 布局
相關新聞

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

