家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾先前展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中攝影

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%。2026年延續去年第四季氣勢，出貨力道強勁，產能滿載，全力備貨客戶年前需求。家登新的一年依然瞄準高營收成長目標，透過關鍵產品邁向新的量能高峰，家登長期佈局之擴廠、擴線及人力支援陸續到位，配合客戶需求滾動式調整，2026年家登積極進攻市占，產能無憂。

家登對於在營運方面有貢獻之團隊或員工建立了長期的激勵機制，每年研發專案獎金破千萬，鼓勵研發團隊即時開發出能為集團帶來價值之新產品，並將獲利回饋給員工，配合今年的營運重點：High-NA EUV POD、先進製程FOUP及全製程先進封裝載具，家登相信獎金勢在必得，同步帶動集團營收獲利雙成長。

今年農曆年假長，為讓客戶庫存無虞，家登產能已開至滿載，伴隨市場趨勢明朗，先進製程載具需求旺盛，家登預期首季淡季不淡，為2026打下精彩開局。

家登旗下家碩(6953)今也公告 115 年 1 月營收 9,281 萬元，較去年同期成長 62.41%。公司表示，去年年底在主要客戶驗收動能強勁，營運維持成長步調。隨著今年整體訂單能見度提升，目前已積極調整產線與供應鏈配置，為後續出貨產能提升做好準備，在整體產能規劃上會以 EUV 光罩充氣與自動化相關需求為優先配置，提升生產效率以滿足客戶在高階產能擴展上的需求。

家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。 家碩以堅強的技術整合實力，透過專案式生產管理，提高產能效率以及奠定產品品質優勢，為客戶提供全方位的解決方案。

公司表示海外市場發展與佈局，整體而言新加坡、美國、中國市場仍表現穩健，114 年在日本半導體市場也積極進行業務拓展，並與關鍵客戶合作光罩自動化與 AOI 檢測相關應用 ， 有信心在 115 年上半年能有所斬獲。

新技術研發布局，家碩在自動化研發技術上也有所突破，114 下半年已投入協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標，有效提升設備維護效率與實現智慧製造，目前已進入正式機台驗證階段，有望於 115 年能為公司營收挹注新動能。

