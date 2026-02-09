中光電財報／去年獲利3.71億元、EPS 0.95元寫新低 第4季淨利2億元
中光電（5371）9日董事會通過去年財報，受到營業損益轉虧影響，年度獲利表現大幅縮水。2025年度合併營收395.76億元，年減0.23%，歸屬於母公司業主淨利3.71億元，較前一年度衰退54.66%，每股純益僅0.95元，寫下歷史新低紀錄。
觀察去年第4季單季表現，單季歸屬於母公司業主淨利2億元，季增110%，亦較前年同期微幅年增3.6%，單季每股純益0.51元。
在本業獲利部分，去年第4季營業利益大幅回升至2.7億元，相較去年第3季單季營業損失2.34億元成功扭虧為盈，且較前年同期大幅年增291.3%。單季獲利表現為全年最高，並帶動累計營業損失大幅縮減，顯示營運最壞情況已過。
展望2026年，節能產品與無人機被視為主要成長動能。其中，monitor LCM、QD-OLED模組及NB LCM自去年第4季量產後，動能可望延續。
針對無人機布局，中光電指出，首起國防部標案已陸續認列，最後一批預計於今年上半年入帳。為爭取第2起國防標案，子公司中光電智能機器人計畫於2026年底將產能由目前月產1,000台大幅提升至5,000台，並增加固定翼（VTOL）機種。
法人分析，國防部第2起無人機標案採購總金額上看400至500億元，潛在商機龐大。業界預期，中光電智能機器人作為重要受惠者，隨產能擴充與機種增加，競爭優勢將更趨明顯。中光電將於10日召開法說會，屆時公司對各產品線的出貨時程與產能配置，將受市場關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。