快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

中光電財報／去年獲利3.71億元、EPS 0.95元寫新低 第4季淨利2億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

中光電（5371）9日董事會通過去年財報，受到營業損益轉虧影響，年度獲利表現大幅縮水。2025年度合併營收395.76億元，年減0.23%，歸屬於母公司業主淨利3.71億元，較前一年度衰退54.66%，每股純益僅0.95元，寫下歷史新低紀錄。

觀察去年第4季單季表現，單季歸屬於母公司業主淨利2億元，季增110%，亦較前年同期微幅年增3.6%，單季每股純益0.51元。

在本業獲利部分，去年第4季營業利益大幅回升至2.7億元，相較去年第3季單季營業損失2.34億元成功扭虧為盈，且較前年同期大幅年增291.3%。單季獲利表現為全年最高，並帶動累計營業損失大幅縮減，顯示營運最壞情況已過。

展望2026年，節能產品與無人機被視為主要成長動能。其中，monitor LCM、QD-OLED模組及NB LCM自去年第4季量產後，動能可望延續。

針對無人機布局，中光電指出，首起國防部標案已陸續認列，最後一批預計於今年上半年入帳。為爭取第2起國防標案，子公司中光電智能機器人計畫於2026年底將產能由目前月產1,000台大幅提升至5,000台，並增加固定翼（VTOL）機種。

法人分析，國防部第2起無人機標案採購總金額上看400至500億元，潛在商機龐大。業界預期，中光電智能機器人作為重要受惠者，隨產能擴充與機種增加，競爭優勢將更趨明顯。中光電將於10日召開法說會，屆時公司對各產品線的出貨時程與產能配置，將受市場關注。

中光電 無人機
相關新聞

鑫科營收／元月8.45億元創單月新高 月增近5成、年增衝破1.5倍

中鋼（2002）集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）9日公告元月營收8.45億元，月增49.36%，年增則達157.9...

博智營收／1月5.18億元、月增1.8％ 創單月新高

PCB廠博智（8155）9日公布1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

