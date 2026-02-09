快訊

騰雲營收／1月5,815.5萬元 創歷史同期高點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）公告1月合併營收5,815.5萬元，月減37.1%，年增41.3%，創歷史同期高點。分析成長動能，主要受益於多家大型場域客戶的AI升級需求帶動1月營收強勢增長。騰雲科技執行副總張婷婷表示，近期觀察到多家客戶加快AI應用系統布建，降低企業營運成本、提高營業效率，與騰雲密切合作，進行企業內部數據整合平台升級，並進而建置AI整合應用服務系統。

騰雲表示，近日美國大型AI公司發布新的AI代理人外掛程式，引起市場對於AI趨勢下SaaS（軟體即服務）公司發展的熱烈討論，騰雲居「實體場域」與「複雜系統」交界的戰略地位。以客、商、金流系統協助中、大型商業場域客戶建構軟硬整合，包含AIoT硬體、雲端架構、金流支付、數據分析一站式解決方案提供者，將線上線下的數據做整合，作為以消費者數據驅動的營收成長引擎，例如透過騰雲的Marketing Agent代理使用者將消費者數據進行從市場輿情收集、行銷流程執行、品牌聲量監聽到銷售成效追蹤的流程，達到效率翻倍的效益。

騰雲科技董事長梁基文表示，騰雲以SolaaS（Solution as a Service）商業模式，深耕大型商業實體場域的營運整合數據，建立起獨特的數據資產護城河。騰雲的AI解決方案更符合具備企業型場域營運需求與數據整合；同時，AI技術大幅降低內部軟體工具的運用門檻，更有利騰雲高效率推出建構在整合型數據平台上的AI代理人服務，在厚數據的基礎上全方面協助客戶以數據驅動營收、提高營運效率。

