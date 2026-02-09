快訊

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

利多出盡？台指期夜盤上半場伺機反撲 多頭力守關卡

11.5億威力彩開獎！7碼中了馬上原地退休 獎號出爐

金居營收／1月8.2億元、年增45.9% 創新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中／攝影
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中／攝影

PCB上游銅箔材料商金居（8358）9日公告2026年1月營收為新台幣8.2億元，創新高，月增率9.29%，年增率45.92%。

金居先前已預告，HVLP3材料應用在AI伺服器，隨著終端客戶新伺服器的平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為2026年主流規格，也會是公司成長動能，業界看待HVLP3轉換HVLP4升級產能損耗率30%上下難免，成本較高難度也相當高，至於下世代產品金居目前也在研發階段HVLP5目標是希望2026年下半年能夠推出。

AI用板需求帶動對應銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔扮演關鍵，其中HVLP4商機大不過各大廠商競爭也多，法人預估，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、台廠代表為金居等，將考驗個別廠商管理交期、產品穩定情況與高階產能轉換速度。

法人分析，銅箔約占CCL材料成本的35%左右，AI高速運算主要使用的是HVLP銅箔，M9銅箔從M7、M8的HVLP1/2/3升級至HVLP4/5，升級困難度主要在於表面處理包含平滑度與樹脂结合性，供應廠商有日本三井金屬、盧森堡、福田、古河、金居等。

金居 AI 伺服器 銅箔基板 研發
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

江啟臣：產業升級是面對全球經濟挑戰最好方式

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

Buffet饗宴2月大升級！ 十二廚「松葉蟹腳」加碼不加價 煙波莫內春節限定「鮑魚、小龍蝦」無限吃到飽

欣興、景碩 四檔馬力強

相關新聞

鑫科營收／元月8.45億元創單月新高 月增近5成、年增衝破1.5倍

中鋼（2002）集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）9日公告元月營收8.45億元，月增49.36%，年增則達157.9...

博智營收／1月5.18億元、月增1.8％ 創單月新高

PCB廠博智（8155）9日公布1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。