鑫科營收／元月8.45億元創單月新高 月增近5成、年增衝破1.5倍

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鑫科董事長李建輝。記者籃珮禎／攝影
鑫科董事長李建輝。記者籃珮禎／攝影

中鋼（2002）集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）9日公告元月營收8.45億元，月增49.36%，年增則達157.91%，刷新單月歷史新高。公司表示，1月營收衝高主因貴金屬銷售占合併營收比率達77%，隨白銀、黃金交易量及價格維持高檔，致營業額大幅拉高。

鑫科透露，在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域布局已進入收割期。隨關鍵客戶群創（3481）成功切入SpaceXAI商機，鑫科作為技轉方唯一認可的金屬載板供應商，訂單透明度極高。受惠既有客戶與去年納入的兩家國際客戶持續放量，將帶動載板出貨呈階梯式成長。

法人分析，鑫科元月營收開紅盤為2026年奠定基礎。展望後市，隨FOPLP歐美新客戶擴產及「金錫鈀動態澆鑄製程」進入量產，獲利結構將持續優化。在貴金屬價格支撐與高毛利產品放量雙重利多下，鑫科今年營運規模可望再創高峰。

鑫科 營收 中鋼 白銀 SpaceX AI 面板
