博智營收／1月5.18億元、月增1.8％ 創單月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
博智董事長張永青先前主持法說會（左）、右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影
PCB廠博智（8155）9日公布1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。

博智日前宣布，決定與 Meiko Electronics Co., Ltd.（東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。

博智先前說明，近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

博智說明，公司現已與Meiko達成協議，將在電路板（PCB）業務方面進行合作將共同投資成立公司。

