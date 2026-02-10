聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通過的第四家創新板公司，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

聚恆科技股份有限公司申請上市資本額為新台幣6.66億元、市值新台幣11.98億元。公司董事長及總經理為周恒豪、周曉艷。輔導承銷商為統一綜合證券。

聚恆主要業務為太陽能電廠、儲能系統之開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品。市場結構上，內銷98.83 %、外銷1.17 %（2024年度）。全體董事持股比率：董事九席，占17.77%。

聚恆財務部分，稅前純益、每股稅後純益（EPS）分別如下：2023年749萬元、0.25元；2024年-3,029萬元、-0.1元；2025年前三季2,772萬元、0.18元。