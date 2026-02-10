聽新聞
0:00 / 0:00

聚恆申請創新板 IPO

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通過的第四家創新板公司，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

聚恆科技股份有限公司申請上市資本額為新台幣6.66億元、市值新台幣11.98億元。公司董事長及總經理為周恒豪、周曉艷。輔導承銷商為統一綜合證券。

聚恆主要業務為太陽能電廠、儲能系統之開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品。市場結構上，內銷98.83 %、外銷1.17 %（2024年度）。全體董事持股比率：董事九席，占17.77%。

聚恆財務部分，稅前純益、每股稅後純益（EPS）分別如下：2023年749萬元、0.25元；2024年-3,029萬元、-0.1元；2025年前三季2,772萬元、0.18元。

太陽能電廠 董事長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

港股IPO申請 單月增百家

獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步

小股東檢舉中工75億不動產交易未實價登錄 證期局：證交所將調查

大陸推動AI科企上市 香港IPO出現史上最繁忙年初

相關新聞

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

鑫科營收／元月8.45億元創單月新高 月增近5成、年增衝破1.5倍

中鋼（2002）集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）9日公告元月營收8.45億元，月增49.36%，年增則達157.9...

博智營收／1月5.18億元、月增1.8％ 創單月新高

PCB廠博智（8155）9日公布1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。