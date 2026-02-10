聽新聞
全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱
全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。
去年農曆春節落於1月，基期較高；全家指出，然綜觀今年1月營運表現，受惠一般福袋提前完銷、年菜預購等春節氛圍應景商品買氣熱，整體業績仍較去年同期成長。
全家表示，1月泛鮮食部分，運用「IP肖像聯名」、「年節應景」兩大概念推出多款新品，結合日本高人氣療癒角色「ASAMIMICHAN」，推出minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤等草莓季新品，帶動烘焙業績成長；「年節應景」則結合「開運」、「招財」推出多款春節開運鮮食，如紅運烏魚子紹興飯糰、福氣魚四喜開運便當、年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」等，有效推升飯糰、便當等相關商品業績向上。
此外，全家本月Let's Café攜手合作夥伴UCC，並由雙冠軍咖啡師團隊監製，推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，再增Let's Café成長動能；匠土司則在新品「生土司」上市及販促活動推動下，銷售亮眼，業績成長一成。同步掌握社群熱題推出多元獵奇口味新品，如研發挑戰香菜控味蕾的話題新品「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」等，帶動義大利麵業績成長，沙拉更有超過一成的好表現，一般商品的點心零食、餅乾則因福袋熱銷，助攻業績成長一成以上。
展望2月營運，全家表示，農曆春節將長達九天假期，景點、幹道、車站商圈店舖將湧現返鄉及走春人潮，春節後更將迎來開學、開工促銷活動，皆可望點燃業績成長引擎。
截至今年1月31日止，全家總店舖數達4,470家，以每年新增150家店數的步伐前進。
