聽新聞
0:00 / 0:00

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

去年農曆春節落於1月，基期較高；全家指出，然綜觀今年1月營運表現，受惠一般福袋提前完銷、年菜預購等春節氛圍應景商品買氣熱，整體業績仍較去年同期成長。

全家表示，1月泛鮮食部分，運用「IP肖像聯名」、「年節應景」兩大概念推出多款新品，結合日本高人氣療癒角色「ASAMIMICHAN」，推出minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤等草莓季新品，帶動烘焙業績成長；「年節應景」則結合「開運」、「招財」推出多款春節開運鮮食，如紅運烏魚子紹興飯糰、福氣魚四喜開運便當、年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」等，有效推升飯糰、便當等相關商品業績向上。

此外，全家本月Let's Café攜手合作夥伴UCC，並由雙冠軍咖啡師團隊監製，推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，再增Let's Café成長動能；匠土司則在新品「生土司」上市及販促活動推動下，銷售亮眼，業績成長一成。同步掌握社群熱題推出多元獵奇口味新品，如研發挑戰香菜控味蕾的話題新品「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」等，帶動義大利麵業績成長，沙拉更有超過一成的好表現，一般商品的點心零食、餅乾則因福袋熱銷，助攻業績成長一成以上。

展望2月營運，全家表示，農曆春節將長達九天假期，景點、幹道、車站商圈店舖將湧現返鄉及走春人潮，春節後更將迎來開學、開工促銷活動，皆可望點燃業績成長引擎。

截至今年1月31日止，全家總店舖數達4,470家，以每年新增150家店數的步伐前進。

全家 春節 義大利
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

杜絕走私偷渡 馬祖海巡啟動春節威力掃蕩

守護春節平安 汐止區公所贈警消210箱泡麵慰問

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

相關新聞

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

鑫科營收／元月8.45億元創單月新高 月增近5成、年增衝破1.5倍

中鋼（2002）集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）9日公告元月營收8.45億元，月增49.36%，年增則達157.9...

博智營收／1月5.18億元、月增1.8％ 創單月新高

PCB廠博智（8155）9日公布1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。