快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

濾能1月營收月減30.91% 今年進軍SPR設備市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能董事長黃銘文。圖／本報資料照片
濾能董事長黃銘文。圖／本報資料照片

濾能（6823）今日公告2026年1月合併營收為新台幣4042萬元，較上月減少30.91%，主要受到出貨時程調整影響，屬短期因素；然1月合併營收較去年同期大幅成長28.21%，顯示濾能在半導體用氣態化學汙染物（AMC）濾網市場的出貨量持續提升，產品技術與品質獲得更多國內外半導體客戶採用與肯定。今年公司將推出表面反應單元模組（SPR）設備，並結合自有專利AMC濾網，提供半導體客戶完整的一條龍AMC解決方案，可望進一步將客戶族群拓展至晶圓代工記憶體製造、先進封裝等大型半導體製造與封測廠商。

濾能1月合併營收年增率達28.21%，主要受惠於AMC濾網出貨量與市占率較去年同期成長。隨著先進製程對空氣品質與污染物控管要求日益嚴格，濾能AMC濾網以高效能、高穩定度的技術優勢，已成功導入多家國內外半導體大廠，市場份額明顯提升，進一步鞏固公司在AMC防護解決方案領域的領導地位。

濾能今年將推出自主研發的SPR表面反應單元模組，並結合公司自有專利AMC濾網，打造高度完整的AMC一條龍解決方案。此創新組合不僅能有效提升污染物去除效率，更能協助客戶降低製程風險、提升良率，充分展現公司在半導體製程環境控管領域的研發深度與系統整合能力。

以目前客戶裝機及驗收進度來看，第一套SPR設備預計將於上半年完成裝機測試，並於驗收後開始陸續認列營收獲利。濾能首創的SPR設備與AMC濾網的整合方案，將成為公司拓展全球半導體供應鏈的重要推力，並擴大服務範圍至國內外晶圓代工、記憶體製造、先進封裝等大型龍頭廠商。同時，公司亦積極投入再生濾網研發，期望提供更符合ESG標準的環保濾能產品，為客戶創造更高價值，也為公司營運注入新的成長動能。

半導體 營收 晶圓代工 記憶體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

AI帶動超級循環 記憶體產值攀升至晶圓代工2倍以上

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。