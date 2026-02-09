五福營收／1月6.86億元 史上最長寒假助攻看旺第1季營運登峰

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

五福（2745）旅遊9日公布2026年1月合併營收6.86億元，月增8.31%，年減2.39%。主要是2025年農曆春節落於1月，基期相對較高，今年春節移至2月的情況下，1月營收仍幾乎追平去年營收，顯見五福旅遊在產品結構優化與通路擴張上成效卓著。

五福旅遊認為，以元月的營收，再加上2月市場利多疊加，九天春節連假的爆發式出國需求已使長短線產品預訂率接近滿載，緊接著228連休假期，更吸引年後短期旅遊需求持續湧入。預期今年第1季在史上最長寒假助攻之下，五福旅遊看旺營收能持續保持成長動能。

展望後市，隨著航空運能持續擴充，包括3月起「台北－富國島」太陽富國航空直飛，以及長榮航空「台北－青森」增班，五福已完成相應包機與機位配置，提前鎖定獲利空間，挑戰營運巔峰。

為達成2026年衝刺「百億營收」的戰略目標，並強化營運風險管控，五福旅遊預計每年投入逾千萬預算，於今年全面啟動大規模數位轉型，聚焦三大維度：資安升級、電子簽章、導入Google Workspace企業生態系，強化營運韌性。透過資安系統升級加固，建構高標準數位防線以保護客戶資料。

內部流程方面，將導入電子簽章，提升與旅客、供應商的簽約效率，達成ESG無紙化目標並縮短作業周期。技術應用層面，透過全面導入Google Workspace生態系與Gemini AI，輔助業務開發、自動化生成行程文案與市場數據分析；此外，藉由Google雲端工具串聯全台服務據點，實現多人即時協作與資訊零時差，將科技力轉化為實質產值。

除了數位布局，五福旅遊亦持續深耕線下通路、強化服務溫度，預計3月於三峽、中壢、新竹等高消費區域開設新門市。針對2月27日登場的高雄巨蛋春季旅展，將推出日韓、東南亞及歐美長線早鳥優惠，提前搶占第2季及暑假旅遊市占。五福旅遊強調，將持續秉持誠信經營，在追求業績成長的同時，透過數位技術提升客戶體驗，對於今年首季與全年表現持高度樂觀態度。

旅遊 數位 春節 長榮航空 資安
