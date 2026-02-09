快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

詩肯營收／1月3億元、年增4.3% 展店步伐謹慎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告1月營收，進入農曆年前的傳統旺季，在家具汰舊換新潮的帶動下，單月營收達3.02億元，年增4.37%，不但突破3億元大關，也創歷史第三高記錄。

詩肯表示，台灣本業營收1.78億元，年減7.48%，而轉投資新加坡NOVA營收為1.24億元，年增27.79%；在旺季的帶動下新加坡NOVA表現亮眼，台灣則相對疲弱，但越接近農曆春節，2月營收應能進一步成長。

詩肯表示，去年全台不動產業者在2025年交易量驟減25.5%，創下史上最大跌幅，根據房仲數據，目前民眾購屋意願開始逐步增加，而今年起也會出現龐大交屋潮，供給量增加，可能也會讓房價走跌，加上土方之亂、解約潮、斷頭潮、倒閉潮等黑天鵝，因此今年房市前景仍不明朗。

此外，台美關稅談判定案後，不確定因素大幅減退，但後續仍有貿易協議待立法院通過，而股市雖仍維持高檔，但集中在電子產業，多種因素交錯、局勢複雜，因此詩肯認為，對於上半年居家產業景氣仍是相對保守看待。

截至去年1月底，全台門市為88店，與去年12月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

營收 房市 關稅 房價 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

星國電信業者遇駭 網安局：遭網路間諜組織鎖定攻擊

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

聯發科攜手空中巴士、是德 推動新世代衛星通訊技術

緩解土方之亂…台中市公告剩餘土方異地暫置規定 9個月內要清除

相關新聞

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。