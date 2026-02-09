詩肯營收／1月3億元、年增4.3% 展店步伐謹慎
台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告1月營收，進入農曆年前的傳統旺季，在家具汰舊換新潮的帶動下，單月營收達3.02億元，年增4.37%，不但突破3億元大關，也創歷史第三高記錄。
詩肯表示，台灣本業營收1.78億元，年減7.48%，而轉投資新加坡NOVA營收為1.24億元，年增27.79%；在旺季的帶動下新加坡NOVA表現亮眼，台灣則相對疲弱，但越接近農曆春節，2月營收應能進一步成長。
詩肯表示，去年全台不動產業者在2025年交易量驟減25.5%，創下史上最大跌幅，根據房仲數據，目前民眾購屋意願開始逐步增加，而今年起也會出現龐大交屋潮，供給量增加，可能也會讓房價走跌，加上土方之亂、解約潮、斷頭潮、倒閉潮等黑天鵝，因此今年房市前景仍不明朗。
此外，台美關稅談判定案後，不確定因素大幅減退，但後續仍有貿易協議待立法院通過，而股市雖仍維持高檔，但集中在電子產業，多種因素交錯、局勢複雜，因此詩肯認為，對於上半年居家產業景氣仍是相對保守看待。
截至去年1月底，全台門市為88店，與去年12月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。
