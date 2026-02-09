全家營收／1月93億元、年增5.7％創歷史同期新高 春節買氣熱

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）9日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，創歷史同期新高。

去年農曆春節落於1月，基期較高；全家指出，然綜觀今年1月營運表現，受惠一般福袋提前完銷、年菜預購等春節氛圍應景商品買氣熱，整體業績仍較去年同期成長。

全家表示，1月泛鮮食部分，運用「IP肖像聯名」、「年節應景」兩大概念推出多款新品，結合日本高人氣療癒角色「ASAMIMICHAN」，推出minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤等草莓季新品，帶動烘焙業績成長；「年節應景」則結合「開運」、「招財」推出多款春節開運鮮食，如紅運烏魚子紹興飯糰、福氣魚四喜開運便當、年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」等，有效推升飯糰、便當等相關商品業績向上。

此外，全家本月Let's Café攜手合作夥伴UCC，並由雙冠軍咖啡師團隊監製，推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，再增Let's Café成長動能；匠土司則在新品「生土司」上市及販促活動推動下，銷售亮眼，業績成長一成。同步掌握社群熱題推出多元獵奇口味新品，如研發挑戰香菜控味蕾的話題新品「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」等，帶動義大利麵業績成長，沙拉更有超過一成的好表現，一般商品的點心零食、餅乾則因福袋熱銷，助攻業績成長一成以上。

展望二月營運，全家表示，農曆春節將長達九天假期，景點、幹道、車站商圈店舖將湧現返鄉及走春人潮，春節後更將迎來開學、開工促銷活動，皆可望點燃業績成長引擎。

截至今年1月31日止，全家總店舖數達4,470家，以每年新增150家店數的步伐前進。

全家 春節 義大利 商品
相關新聞

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

