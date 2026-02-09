旭然營收／1月6,048萬元 年增31％

過濾設備廠旭然（4556）9日公布1月營收6,048萬元，年增31%。該公司並指出，已陸續接獲歐洲地區半導體新廠擴建及日本PCB廠等工業液體過濾專案訂單，將進一步增添整體接單量能。

旭然表示，受惠於台灣、北美地區工業液體過濾設備與耗材產品訂單出貨需求暢旺，挹注整體產能稼動率站穩良好水準，帶動1月營收繳出歷年同期次高成績，為2026年營運率先報喜。

觀察全球AI算力需求噴發，帶動半導體、高科技電子產業新一輪資本支出競賽，包括半導體晶圓代工大廠已釋出今年資本支出將超越去年，且上游化學材料供應商、封測龍頭以及PCB大廠亦紛紛跟進加碼，相關擴廠計畫不僅限於台灣，更橫跨美國、歐洲、日本及東南亞等地。

旭然旗下品牌銷售遍及台灣、大陸、日本、東南亞及歐美地區，陸續接獲歐洲地區半導體新廠擴建及日本PCB廠等工業液體過濾專案訂單，進一步增添整體接單量能。

旭然並表示，由於半導體先進製程、先進封裝，以及AI高階伺服器板 (ABF載板、高多層板) 的產能擴張，不僅在廠務純水過濾精度及回收率標準提高，且對於製程液體、電子級化學品的過濾精度要求日益增加。

公司憑藉長期深耕工業液體過濾技術與系統整合能力，旗下工業液體過濾設備，以及濾芯、濾袋等耗材產品，能有效滿足多元產業對於過濾精度、流量控制等需求，以保持客戶生產良率，更於去年下半年成功開發可應用於半導體、電子級化學品等產業製程端的先進精密過濾濾心產品，以期打造未來營運新成長動能。