快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

旭然營收／1月6,048萬元 年增31％

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

過濾設備廠旭然（4556）9日公布1月營收6,048萬元，年增31%。該公司並指出，已陸續接獲歐洲地區半導體新廠擴建及日本PCB廠等工業液體過濾專案訂單，將進一步增添整體接單量能。

旭然表示，受惠於台灣、北美地區工業液體過濾設備與耗材產品訂單出貨需求暢旺，挹注整體產能稼動率站穩良好水準，帶動1月營收繳出歷年同期次高成績，為2026年營運率先報喜。

觀察全球AI算力需求噴發，帶動半導體、高科技電子產業新一輪資本支出競賽，包括半導體晶圓代工大廠已釋出今年資本支出將超越去年，且上游化學材料供應商、封測龍頭以及PCB大廠亦紛紛跟進加碼，相關擴廠計畫不僅限於台灣，更橫跨美國、歐洲、日本及東南亞等地。

旭然旗下品牌銷售遍及台灣、大陸、日本、東南亞及歐美地區，陸續接獲歐洲地區半導體新廠擴建及日本PCB廠等工業液體過濾專案訂單，進一步增添整體接單量能。

旭然並表示，由於半導體先進製程、先進封裝，以及AI高階伺服器板 (ABF載板、高多層板) 的產能擴張，不僅在廠務純水過濾精度及回收率標準提高，且對於製程液體、電子級化學品的過濾精度要求日益增加。

公司憑藉長期深耕工業液體過濾技術與系統整合能力，旗下工業液體過濾設備，以及濾芯、濾袋等耗材產品，能有效滿足多元產業對於過濾精度、流量控制等需求，以保持客戶生產良率，更於去年下半年成功開發可應用於半導體、電子級化學品等產業製程端的先進精密過濾濾心產品，以期打造未來營運新成長動能。

半導體 旭然 日本 PCB 晶圓代工 AI 伺服器
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

日本眾議員當選人平均54歲 麻生太郎85歲最年長

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

日本埼玉縣議員訪台南 交流數位化及防災經驗

相關新聞

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。