快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

大研生醫營收／1月1.3億元、年增逾61% 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大研生醫*（7780）9日公告1月合併營收達1.38億元，年成長逾61%，再創歷年同期新高。大研生醫指出，其1月營收表現主要受惠於台灣市場穩健成長，以及新品策略與國際布局同步發酵。

另外，旗下推出首支跨足醫美級保養領域的保濕除皺外泌體精華液，以及納豆紅麴Q10等新品上市後市場反應熱絡，成功拓展產品線深度，對整體營收挹注明顯。

在國際市場方面，公司指出，日本市場目前以自營官網與Amazon平台為主要成長引擎，雙通路銷售表現持續增溫。核心產品高濃度魚油在完成產能調整與供應鏈優化後，供應狀況將於2月下旬逐步回穩，3月開始可以正常供貨，有助於因應日本市場持續攀升的訂單需求，並支撐後續營運成長。

大研生醫董事長張家銘表示，2026年營運開局亮眼，1月營收不僅延續去年成長動能，也反映公司以臨床科學為基礎、持續推出與優化產品組合與通路布局的策略成果。展望未來，公司將持續深化台灣與日本雙市場經營，強化自營官網與電商平台的雙軌營運模式，同時精進供應鏈效率與新品開發節奏，推動營運規模與品牌價值的長期、穩健成長。

營收 日本 醫美 Amazon 精華
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大研生醫營收／1月1.38億元、年成長61% 創同期新高

高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

走路不能想事＝老化？醫揭「大腦健康指標」 無法一心二用增失智風險

失智最早警訊不是健忘，是無法一心二用！醫教這樣走路才能有效健腦

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。