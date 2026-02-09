倚強科營收／1月1.62億元、年增148.5% 創下歷史同期新高

倚強科（3219）1月營收1.62億元，月增11.3%，年增148.5%，創下歷史同期新高。倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案以及5G毫米波產品，近期搭上AI需求，AI伺服器測試解決方案銷售熱絡，看好今年來自AI伺服器測試解決方案貢獻營收可望倍增。

倚強科今日股價開高登上漲停價64.1元，終場上漲4.3元，收62.6元，漲幅約7.38%。

倚強科近期營收成長，2025年累計營收17.03億元，年增49.7%，為歷史次高，2026年一開春，更繳出亮眼佳績。

2025年倚強科測試解決方案、搭上智慧眼鏡、AI伺服器需求，2026年AI伺服器相關測試業務可望成為主要成長動能，預估2026年AI伺服器相關貢獻營收可望倍增。

倚強科日前法說會上指出，台灣是AI伺服器試產的起源地，印度是未來產業鏈趨勢及市場，而過去AI伺服器相關測試業務原本貢獻營收約10%至15%，2026年可望成長達兩倍左右，自動化設備測試解決方案也有不錯接單，受惠於無人化趨勢帶起市場需求，已經與台灣前五大系統廠自動化設備合作。

此外，倚強科看好，毫米波應用歐洲、印度及日本客人逐漸導入為網路基礎建設，攜手義傳的基頻加上倚強科RF前端模組，做出RU，搭配RI、DU打造ORAN解決方案，2026年有機會推出解決方案給終端客戶。

印度市場持續推動寬頻基礎建設，倚強科表示，印度客戶積極投入無線網路的毫米波，作為基礎網路之用，倚強科與系統廠商合作，投入點對點、點對多點的網路架構，未來可望取代光纖基礎建設的應用；同時非地面網路（NTN）測試，可以測地面接收站的性能，也為6G測試及天線產品做好準備。