快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

倚強科營收／1月1.62億元、年增148.5% 創下歷史同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

倚強科（3219）1月營收1.62億元，月增11.3%，年增148.5%，創下歷史同期新高。倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案以及5G毫米波產品，近期搭上AI需求，AI伺服器測試解決方案銷售熱絡，看好今年來自AI伺服器測試解決方案貢獻營收可望倍增。

倚強科今日股價開高登上漲停價64.1元，終場上漲4.3元，收62.6元，漲幅約7.38%。

倚強科近期營收成長，2025年累計營收17.03億元，年增49.7%，為歷史次高，2026年一開春，更繳出亮眼佳績。

2025年倚強科測試解決方案、搭上智慧眼鏡、AI伺服器需求，2026年AI伺服器相關測試業務可望成為主要成長動能，預估2026年AI伺服器相關貢獻營收可望倍增。

倚強科日前法說會上指出，台灣是AI伺服器試產的起源地，印度是未來產業鏈趨勢及市場，而過去AI伺服器相關測試業務原本貢獻營收約10%至15%，2026年可望成長達兩倍左右，自動化設備測試解決方案也有不錯接單，受惠於無人化趨勢帶起市場需求，已經與台灣前五大系統廠自動化設備合作。

此外，倚強科看好，毫米波應用歐洲、印度及日本客人逐漸導入為網路基礎建設，攜手義傳的基頻加上倚強科RF前端模組，做出RU，搭配RI、DU打造ORAN解決方案，2026年有機會推出解決方案給終端客戶。

印度市場持續推動寬頻基礎建設，倚強科表示，印度客戶積極投入無線網路的毫米波，作為基礎網路之用，倚強科與系統廠商合作，投入點對點、點對多點的網路架構，未來可望取代光纖基礎建設的應用；同時非地面網路（NTN）測試，可以測地面接收站的性能，也為6G測試及天線產品做好準備。

AI 伺服器 基礎建設 日股 智慧眼鏡
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

亞洲盃桌球賽／17歲郭冠宏力退印度對手 強勢晉16強

台灣吃到飽餐廳菜色豐富 吸引印度多元飲食習慣旅客

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。