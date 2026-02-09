櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力，為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，於去年正式啟動「創櫃板Plus」新制，其效果顯著。

2025年度申請創櫃板輔導及登錄創櫃板家數合計達116家，較前一年度的54家呈現大幅成長一舉翻倍，為資本市場蓄積未來的成長動能。創櫃板作為資本市場入口平台，成立11年來，積極協助企業逐步累積能見度、制度健全度與募資媒合力度，截至目前已輔導超過580家公司，其中34家成功轉為公開發行，31家登錄興櫃，八家完成股票掛牌，成功鏈結創櫃板至資本市場。

櫃買中心的最大優勢是有30年豐富的資本市場輔導經驗以及成功打造從創櫃、興櫃到上櫃的櫃買家族完整生態圈，鼓勵以大帶小一起把生意作大的邏輯，以善用櫃買中心這個資本市場平台。而櫃買中心為深耕覆蓋範疇，並加強布局中南部優質企業穩健邁向資本市場，和投資型科技創業孵化加速器與企業策略出場諮詢輔導專家「誠研創新股份有限公司」成為推薦單位合作夥伴，透過誠研創新本身的技術探勘與育成輔導能量，以及自有早期投資基金的直接投資，更能評估與推薦具有資本市場發展潛力與永續經營意願的創新事業單位成為櫃買家族的一員，此外，雙方也透過今年開春後的首場大型投募資DEMO DAY活動辦理，進而介接高雄市政府的創新創業政策資源與在地新創育成生態圈，期待在三方的共同合作下，讓最閃亮的創業新星在3月27日DEMO DAY舞台上綻放光芒。