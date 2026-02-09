快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心與誠研創新締結推薦單位合作關係，櫃買中心受邀提供南部創業公司邁向資本市場的正確觀念與實踐作法。櫃買中心／提供
櫃買中心與誠研創新締結推薦單位合作關係，櫃買中心受邀提供南部創業公司邁向資本市場的正確觀念與實踐作法。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力，為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，於去年正式啟動「創櫃板Plus」新制，其效果顯著。

2025年度申請創櫃板輔導及登錄創櫃板家數合計達116家，較前一年度的54家呈現大幅成長一舉翻倍，為資本市場蓄積未來的成長動能。創櫃板作為資本市場入口平台，成立11年來，積極協助企業逐步累積能見度、制度健全度與募資媒合力度，截至目前已輔導超過580家公司，其中34家成功轉為公開發行，31家登錄興櫃，八家完成股票掛牌，成功鏈結創櫃板至資本市場。

櫃買中心的最大優勢是有30年豐富的資本市場輔導經驗以及成功打造從創櫃、興櫃到上櫃的櫃買家族完整生態圈，鼓勵以大帶小一起把生意作大的邏輯，以善用櫃買中心這個資本市場平台。而櫃買中心為深耕覆蓋範疇，並加強布局中南部優質企業穩健邁向資本市場，和投資型科技創業孵化加速器與企業策略出場諮詢輔導專家「誠研創新股份有限公司」成為推薦單位合作夥伴，透過誠研創新本身的技術探勘與育成輔導能量，以及自有早期投資基金的直接投資，更能評估與推薦具有資本市場發展潛力與永續經營意願的創新事業單位成為櫃買家族的一員，此外，雙方也透過今年開春後的首場大型投募資DEMO DAY活動辦理，進而介接高雄市政府的創新創業政策資源與在地新創育成生態圈，期待在三方的共同合作下，讓最閃亮的創業新星在3月27日DEMO DAY舞台上綻放光芒。

誠研創新董事長鍾金峯表示，誠研創新是一家民間創投顧問企業，去年開始成為櫃買中心申請創櫃板的推薦單位，是對誠研創新在創業輔導投募市場的耕耘與資源投入成果的肯定。鍾金峯進一步說明，目前國內多數創業公司都需要寫出一份商業計畫書（BP）來跟包含投資人在內的利害關係人進行資源交涉，所以既然都要寫了，何不認真以對，一次到位並把格局打開，以申請登錄創櫃板為未來一至二年的里程碑並逐步募資作深作強邁向上櫃為中長期目標。故邀請全台想要進行商模驗證與籌資公發的創業團隊，申請今年度的DEMO DAY活動並接洽誠研創新取得最落地的輔導內容，幫助創業團隊活得更久更好。

櫃買中心邀請誠研創新成為其創櫃板推薦單位的合作夥伴，不僅可為申請單位出具「創新創意意見書」並提供深度輔導陪跑，今年更共同攜手辦理開春首場的大型投募資對接DEMO DAY活動，將於3月27日在高雄萬豪酒店舉行。櫃買中心／提供
櫃買中心邀請誠研創新成為其創櫃板推薦單位的合作夥伴，不僅可為申請單位出具「創新創意意見書」並提供深度輔導陪跑，今年更共同攜手辦理開春首場的大型投募資對接DEMO DAY活動，將於3月27日在高雄萬豪酒店舉行。櫃買中心／提供

資本市場 櫃買中心 創櫃板 興櫃
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

櫃買扶植潛力新創

高雄世運主場館辦演唱會不再免場租 高市府收費新制今年內上路

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。