量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％
專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18.6%。
世界發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，1月營收由於晶圓出貨量減少，1月營收較上月營收新台幣49.30億元減少約18.62%。
世界稍早法說會上釋出本季展望，預估今年第1季出貨量將季增1%-3%，但受產品組合改變影響、部分長約到期，產品平均銷售價格則季減3%-5%，基於新台幣兌美元平均匯率31.3的假設，毛利率將介於28%~30%，較上季毛利率27.51%調高。
不過市場傳出世界計畫第2季調漲晶圓代工價格，雖公司不對此評論，但今日股價開平高走高，最後以126元、上漲6元作收。
