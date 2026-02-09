快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

綠茵營收／1月5,590萬元 年增6.3％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技股份有限公司公告1月合併營收5,590萬元，較去年同期成長6.34％，旺季效應依然持續。

綠茵自研台灣特色保健原料並放眼國際市場，海外市場大幅成長持續推動公司營運規模擴大，隨著海外銷售區域擴張、近年推出的新產品陸續發酵，綠茵將保持成長步調。

綠茵九項自研原料各有主要保健功效，以自研原料為主的配方產品，為客戶創造差異性產品、降低成本的競爭優勢，因而深獲國際品牌客戶青睞。Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Antromax®牛樟芝菌絲體成功引領國內市場並將銷售版圖拓展至海外，Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)、RabenLiv®神仙菜萃取(HCP774®)等產品也複製成功經驗，開始進入快速成長階段。

其中，日、韓市場的布局效益即將顯現。Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Antromax®牛樟芝菌絲體、Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)同步透過代理商於日本市場推廣有成，預期今年將可達2-3倍成長；此四項自研原料並於韓國、日本進行人體臨床試驗，申請韓國機能性表示食品（HFF），預計上半年第一支產品進行解盲，可望於年底通過韓國機能性表示食品，有利於搶攻韓國市場以及拓展亞太機能性食品市場。配合潭子新廠今年第4季設備進廠開始量產，產能將大幅提升因應國際客戶需求，迎接2027年營運跳躍式成長。

生技股 保健食品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

韓國真敢拍！「國民女婿」涉性侵挖出背後滅國等級醜聞　3大女神合體找真相

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

韓國郡守提引進外籍女性救生育率挨轟 地方政府道歉

李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。