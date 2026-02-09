綠茵營收／1月5,590萬元 年增6.3％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技股份有限公司公告1月合併營收5,590萬元，較去年同期成長6.34％，旺季效應依然持續。

綠茵自研台灣特色保健原料並放眼國際市場，海外市場大幅成長持續推動公司營運規模擴大，隨著海外銷售區域擴張、近年推出的新產品陸續發酵，綠茵將保持成長步調。

綠茵九項自研原料各有主要保健功效，以自研原料為主的配方產品，為客戶創造差異性產品、降低成本的競爭優勢，因而深獲國際品牌客戶青睞。Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Antromax®牛樟芝菌絲體成功引領國內市場並將銷售版圖拓展至海外，Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)、RabenLiv®神仙菜萃取(HCP774®)等產品也複製成功經驗，開始進入快速成長階段。

其中，日、韓市場的布局效益即將顯現。Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Antromax®牛樟芝菌絲體、Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)同步透過代理商於日本市場推廣有成，預期今年將可達2-3倍成長；此四項自研原料並於韓國、日本進行人體臨床試驗，申請韓國機能性表示食品（HFF），預計上半年第一支產品進行解盲，可望於年底通過韓國機能性表示食品，有利於搶攻韓國市場以及拓展亞太機能性食品市場。配合潭子新廠今年第4季設備進廠開始量產，產能將大幅提升因應國際客戶需求，迎接2027年營運跳躍式成長。