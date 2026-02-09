快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年同期792萬元年增564.29％，延續2025年第四季以來的成長動能，單月營收不僅連續數月改寫歷史新高，更為2026年營運成長鳴槍起跑、喜迎開春。

天品指出，1月營收一舉站上5,259萬元，其中，來自AI伺服器清洗業務的營收比重高達87.32％，主要係受惠於AI伺服器水冷散熱系統、先進封裝及高效能運算（HPC）等應用需求暢旺，帶動整體訂單穩定放量，且供不應求，產能稼動率已站穩高檔水位。

天品表示，在高功耗、高密度的AI系統架構下，任何微小污染都可能影響散熱效率與系統穩定性，使清洗作業成為客戶出貨流程中不可中斷的一環，目前公司已積極增加產線配置、精進生產效率，以期在現有的產能水準有限下，持續滿足主要客戶的訂單需求，同時因應人力、原物料、生產成本上揚，公司也已與主要客戶針對新訂單業務調漲價格協商，有助公司2026年整體營運穩健向上成長。

展望2026年，天品維持審慎樂觀看法。從AI伺服器清洗業務已連續數月貢獻穩健營收，天品看到相關需求具備長期性與延續性，隨著新客戶加入、擴增產線陸續投入運作，以及市場對AI伺服器液冷清洗服務需求持續升溫，公司除了訂單能見度已達2026年第3季外，亦將持續評估跨區域產能配置與服務據點延伸的可行性，以因應未來訂單成長、全球AI資料中心與伺服器製造布局日益分散的趨勢，強化對國際客戶的即時支援能力。未來，隨著AI清洗業務營收規模逐步放大，將有助於優化天品集團整體產品組合與獲利結構，進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。

AI 伺服器 原物料 漲價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

就市論勢／先進製程、水冷散熱 搶鏡

日月光投控去年每股純益9.37元

相關新聞

櫃買中心聯手誠研創新推動創櫃板 並與高市府合辦募資媒合DEMO DAY

櫃買中心（Taipei Exchange）長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不...

量價俱跌…世界先進1月營收40.12億元 月減18.6％

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布內部自行結算之2026年1月份合併營收約為新台幣40.12億元，月減18...

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。