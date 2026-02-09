橘子營收／元月11億元 年月呈雙位數勁揚

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

橘子（6180）9日公告2026年1月份自結合併營收達11億元，月增59%、年增21%；營收年月呈雙位數勁揚，主係受惠於旗下人氣端遊持續透過大規模改版成功吸引玩家回流，活動參與度顯著提升，正式啟動農曆春節旺季部署。

回顧1月，集團布局寒假旺季，集結遊戲事業與社群服務推進市場動能。《新楓之谷》搶先全球首發重磅改版、《天堂REMASTERED》睽違兩年推全新職業，《新瑪奇》與《救世者之樹M》等多款遊戲也接力推出改版活動，透過職業進化和系統升級，帶動玩家參與度。深化粉絲經濟布局，社群平台hidol舉辦知名男團見面會與簽售活動，並跨界串聯實體消費通路，拓展IP授權商務合作。

展望2月，迎接農曆新年，《波拉西亞戰記》發布全新改版，揭曉兩大新系統及改版紀念回饋；《救世者之樹M》也同步釋出春節活動內容，期能帶動假期間營運動能。原創IP方面，漫畫小說平台MOJOIN與公益團體合作推出跨界公益計劃，於2月22日「貓之日」推出特別企劃漫畫及小說作品，擴大平台影響力。

公益 漫畫 小說 IP授權
