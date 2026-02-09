安圖斯營收／1月3.13億元、年增200.6% 3月首度參與輝達GTC

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯（7875）科技1月合併營收3.13億元，受惠於亞太市場深耕策略進入收穫期，營收較去年同期顯著成長200.66%，展現極強的業務擴展動能與市場競爭力；規劃3月首度參與NVIDIA GTC 2026。

安圖斯科技執行長李占傑表示，「元月營收表現亮眼，驗證了深耕亞太重點市場的策略價值。2025年在各地舉辦的客戶活動已陸續轉化為實質業務成果，展現安圖斯在複雜IT基礎架構中的交付實力。未來，將持續強化軟硬體整合優勢，協助全球客戶更快速、高效地布署AI應用場景。」

安圖斯科技去年下半年深入亞太關鍵市場，包含台灣、印度、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國等地，其區域擴展計畫之成效反映在1月的營收表現。透過密集舉辦客戶端技術研討會及參與區域性產業大型展會，安圖斯科技強化與在地經銷體系及企業客戶連結，並將市場開發成功轉化為實質營運成效，特別是在教育、政府及醫療單位的AI伺服器、工作站和解決方案建置需求上，顯現出品牌在亞太市場的品牌影響力已穩健紮根。

安圖斯科技穩步推進技術迭代與國際布局，規劃3月首度參與NVIDIA GTC 2026及5月韓國AI EXPO等國際AI盛會，持續接軌全球最新算力趨勢。透過參與頂尖產業活動，進一步優化其軟硬體整合平台，並秉持創新技術與在地化服務的核心理念，協助全球客戶建構高效能運算環境。在AI基礎架構需求長期看好的環境下，安圖斯科技將持續提升在高階算力市場的市占率，為長期營運成長注入動能。