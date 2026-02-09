快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

南俊自結1月EPS 1.23元、年增800.4% 第1季業績挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）9日公布1月稅後純益8,600萬元，年增856.31%，1月每股稅後純益（EPS）為1.23元，去年同期EPS為0.14元。

南俊1月營收3.02億元，創單月歷史新高，月增24.41%，年增142.61%。主要是因為除了輝達（NVIDIA）的GB200持續出貨之外，通用型伺服器客戶需求也大爆發。

南俊1月伺服器相關營收衝上70％，除AI伺服器需求旺盛之外，雲端服務供應商（CSP）因應推論需求，積極採購通用型伺服器，激勵通用型伺服器滑軌需求大增，南俊自去年12月開始依照客戶要求，在發貨中心備貨，南俊目前為美系軟體巨擘通用伺服器滑軌獨家供應商，該客戶出具的訂單展望直達2026年中，無論是Eagle stream或是新伺服器平台，南俊均穩居獨供地位。

法人表示，南俊第1季將新增一至二家雲端服務供應商（CSP）客戶，加上儲存櫃於第3季量產挹注營收，單月出貨量5,000台起跳，推估南俊2026年營收可望勁揚逾四成，今年全年獲利挑戰新高。

伺服器 雲端服務 NVIDIA AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美國雲端四雄AI大投資 鴻海、廣達等受惠

上海商銀1月 EPS 0.37元

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

全民權證／富世達 兩檔看旺

相關新聞

AI伺服器清洗需求爆發！天品1月營收年增564.29％ 續創新高

天品（6199）今日公告2026年1月合併營收達新台幣5259萬元，較去年12月4541萬元月增15.83％，較去年...

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界...

均豪元月業績月減51% 均華減26%

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年...

光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準

光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。