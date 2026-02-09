六角營收／元月4.23億元續站高崗 創近六年單月新高

六角國際（2732）9日公告2026年1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已連續兩個月營收站上單月4億元以上高檔水平。

六角1月合併營收年月雙增，主要成長動能為「Chatime日出茶太」全球市場開始回暖，延續2025下半年全球同店銷售額均呈現成長，門市客流量有所增加，帶動銷貨及權利金貢獻。

同時，全球最大市場的印尼代理業主也看好品牌強韌的領導地位，延長15年代理合作契約並允諾再開設300家門市，是為持續拓展國際市場的定海神針，讓品牌始終保有不可取代的競爭優勢。

此外，六角集團在2025年陸續併購「翰林茶館」與「養心餐飲」兩家公司，以及德國「Germany BoBoQ」公司在今年1月啟動貢獻，持續壯大六角合併營收規模，繳出1月合併營收4.23億元，創近六年單月新高。

六角單月營收年增率已連續7個月正成長，其中有6個月年增率更達雙位數成長，單月營收成長符合公司預期。

六角的願景是打造一個國際餐飲的品牌平台中心，併入德國「Germany BoBoQ」之後，全球版圖已然成型，未來會以台灣為品牌發展中心，將適合品牌推往北美，歐洲，澳洲不同的市場發展，成為多引擎跨時區的美食平台中心。