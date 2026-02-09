天品營收／1月5,259萬元創歷史新高 AI伺服器清洗需求爆發

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／聯合報系資料照片
天品（6199）9日公告，1月營收5,259萬元，月增15.83％、年增564.29％，延續去年第4季以來的成長動能，單月營收創歷史新高。

天品指出，1月營收主要來自AI伺服器清洗業務的營收比重高達87.32％，係受惠於AI伺服器水冷散熱系統、先進封裝及高效能運算（HPC）等應用需求暢旺，帶動整體訂單穩定放量，且供不應求，產能稼動率已站穩高檔水位。

天品表示，在高功耗、高密度的AI系統架構下，任何微小污染都可能影響散熱效率與系統穩定性，使清洗作業成為客戶出貨流程中不可中斷的一環，目前公司已積極增加產線配置、精進生產效率，以期在現有的產能水準有限下，持續滿足主要客戶的訂單需求，同時因應人力、原物料、生產成本上揚，公司也已與主要客戶針對新訂單業務調漲價格協商，有助公司2026年整體營運穩健向上成長。

展望2026年，天品表示，維持審慎樂觀看法。從AI伺服器清洗業務已連續數月貢獻穩健營收，看到相關需求具備長期性與延續性，隨著新客戶加入、擴增產線陸續投入運作，以及市場對AI伺服器液冷清洗服務需求持續升溫。

目前天品訂單能見度已達第3季，亦將持續評估跨區域產能配置與服務據點延伸的可行性，以因應未來訂單成長、全球AI資料中心與伺服器製造布局日益分散的趨勢，強化對國際客戶的即時支援能力。未來隨著AI清洗業務營收規模逐步放大，將有助於優化天品集團整體產品組合與獲利結構，進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。

相關新聞

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界...

均豪元月業績月減51% 均華減26%

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年...

光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準

光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟...

大江元月營收年增12％ 和康生增7.9％

保健品大廠大江（8436）及高階醫材子公司和康生雙雙公布今年元月營收，大江生醫元月合併營收6億元，年增12.2%；和康生...

