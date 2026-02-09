崇友營收／1月6.59億元、年增10.4％ 創同期新高

崇友實業（4506）9日公告，1月營收6.59億元，年增10.49％，創歷年同期新高。

崇友表示，受惠於新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能持續挹注，其中，隨著住宅及商辦新建案完工進度穩定推進，新梯業務出貨與認列表現較去年同期提升，維修保養業務亦隨既有裝機量體擴大，帶動整體營收結構持續優化，進一步推升1月營收改寫歷年同期新高佳績。

崇友指出，觀察都市更新、老舊建築重建、社會住宅及部分商辦建設需求持續推進，特別是在老舊建築汰換與都更案件中，對於電梯安全性、載重效率及節能表現之規格要求持續提升，加上崇友多年深耕台灣市場經驗，結合客製化設計能力、完善施工品質及智慧化整合技術，能有效掌握住宅、商辦及公共工程等多元場域商機，皆有助於推動新梯、汰舊換新業務需求穩定釋出。

展望2026年第1季，崇友表示，持審慎樂觀看法，將持續掌握都市更新、老舊建築重建及公共工程等市場機會，推動新梯與汰舊換新業務穩定成長，同時深化維修保養與智慧電梯應用，持續優化工程管理流程與服務品質，以鞏固在台灣電梯市場的良好競爭地位，並為中長期營運成長奠定穩固基礎。