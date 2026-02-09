快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

崇友營收／1月6.59億元、年增10.4％ 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友實業（4506）9日公告，1月營收6.59億元，年增10.49％，創歷年同期新高。

崇友表示，受惠於新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能持續挹注，其中，隨著住宅及商辦新建案完工進度穩定推進，新梯業務出貨與認列表現較去年同期提升，維修保養業務亦隨既有裝機量體擴大，帶動整體營收結構持續優化，進一步推升1月營收改寫歷年同期新高佳績。

崇友指出，觀察都市更新、老舊建築重建、社會住宅及部分商辦建設需求持續推進，特別是在老舊建築汰換與都更案件中，對於電梯安全性、載重效率及節能表現之規格要求持續提升，加上崇友多年深耕台灣市場經驗，結合客製化設計能力、完善施工品質及智慧化整合技術，能有效掌握住宅、商辦及公共工程等多元場域商機，皆有助於推動新梯、汰舊換新業務需求穩定釋出。

展望2026年第1季，崇友表示，持審慎樂觀看法，將持續掌握都市更新、老舊建築重建及公共工程等市場機會，推動新梯與汰舊換新業務穩定成長，同時深化維修保養與智慧電梯應用，持續優化工程管理流程與服務品質，以鞏固在台灣電梯市場的良好競爭地位，並為中長期營運成長奠定穩固基礎。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

山西訂婚強姦案 「女方非自願」 央視曝男強拖未婚妻畫面

已逾160戶！新北推公寓增設電梯快速補助 70歲老夫婦樂了

紫藤花海之外的榮耀 梅山瑞里低碳林蔭步道奪公共工程金質獎

驚悚瞬間曝光！印度送貨員帶著氣球搭電梯…突爆炸起火燒傷女學生

相關新聞

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界...

均豪元月業績月減51% 均華減26%

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年...

光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準

光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟...

大江元月營收年增12％ 和康生增7.9％

保健品大廠大江（8436）及高階醫材子公司和康生雙雙公布今年元月營收，大江生醫元月合併營收6億元，年增12.2%；和康生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。