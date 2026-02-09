世界營收／1月40億元 月減18.62%、年增18.37%

世界先進（5347）9日公布內部自行結算2026年1月份合併營收約40.12億元，較2025同月33.89億元增加約18.37%，但較去年12月減少18.62%。

世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量減少，1月營收較上月營收49.3億元減少約18.62%。

世界先進2025年第4季單季毛利率27.5%，季增0.69個百分點，年減0.8個百分點，單季稅後純益17.47億元，季增2.6%，年減5.4%，每股純益0.95元；2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益4.3元，優於前一年度4.16元。

展望今年第1季，世界先進指出，因客戶已於2025年第4季需求減緩，及進行庫存調整，預期第1季晶圓出貨量可望增加1%至3%，產能利用率將較去年第4季約75%進一步攀升到80%至85%。

業界近期再盛傳世界先進今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進不評論。