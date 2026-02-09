快訊

世界營收／1月40億元 月減18.62%、年增18.37%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界先進（5347）9日公布內部自行結算2026年1月份合併營收約40.12億元，較2025同月33.89億元增加約18.37%，但較去年12月減少18.62%。

世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量減少，1月營收較上月營收49.3億元減少約18.62%。

世界先進2025年第4季單季毛利率27.5%，季增0.69個百分點，年減0.8個百分點，單季稅後純益17.47億元，季增2.6%，年減5.4%，每股純益0.95元；2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益4.3元，優於前一年度4.16元。

展望今年第1季，世界先進指出，因客戶已於2025年第4季需求減緩，及進行庫存調整，預期第1季晶圓出貨量可望增加1%至3%，產能利用率將較去年第4季約75%進一步攀升到80%至85%。

業界近期再盛傳世界先進今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進不評論。

AI與先進製程推升客製化測試需求 漢測首季營運淡季不淡

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856，簡稱漢測），今日公告1月合併營收2.14億元，年增35.01%，營運維持成...

全家餐飲營收／1月2.39億元創同期新高 三大品牌助攻開出紅盤

全家餐飲（7708）9日公布1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。公司表示，綜觀1月營運表現，雖然...

業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界...

均豪元月業績月減51% 均華減26%

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年...

光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準

光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟...

大江元月營收年增12％ 和康生增7.9％

保健品大廠大江（8436）及高階醫材子公司和康生雙雙公布今年元月營收，大江生醫元月合併營收6億元，年增12.2%；和康生...

