揚秦營收／1月2.96億元創新高 麥味登展店成績亮麗

早午餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）於9日公布1月自結營收，1月營收為2.96億元，年增22.99%，月增3.54%，創單月營收歷史新高。

揚秦表示，「麥味登」元月展店15家，衝高展店專案收入。而隨著天氣轉冷，火鍋與炸雞產業進入旺季，也帶動「炸雞大獅」與「涮金鍋」雙品牌銷售暢旺，推升元月營收再創單月歷史新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，麥味登1月份拓點有成，共新增15家加盟門市，展店專案收入高於去年同期。火鍋品牌「涮金鍋」在幾波寒流助攻下，門市迎來更多人潮，歲末尾牙聚餐，更帶動門市營收續創佳績。天氣轉冷，拉高現做熱食的買氣，不論是「麥味登」早午餐或是「炸雞大獅」的炸物商品，都持續帶動門市與總部營收成長。

展望後市，林麗玲表示，隨著整體營運規模擴大，二月適逢寒假與農曆春節旺季，預計將推升總部與各品牌門市的商品銷售量能放大。為了增添過節氣氛及年節買氣，春節前「麥味登」推出三款史努比聯名限量紅包袋，單筆消費滿168元即可用5元加價購史努比聯名紅包袋一個。「炸雞大獅」也同步推出「多財多億」大獅紅包袋。

農曆過年期間「麥味登」將推出馬年春節限定組合餐及限量新品「香菜炸餃」。過年有吃餃子的習俗，餃子外型近似元寶，有招財進寶的意味，酥脆金黃的油炸餃子，不論顏色或寓意都很討喜，全門市上架的「香菜炸餃」售完為止，香菜控不要錯過。

截至目前，「麥味登」全台總店數969家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。