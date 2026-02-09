業界盛傳4月漲價15% 世界先進法說會上已有暗示

業界近期再盛傳世界先進（5347）今年4月報價可望調漲15%，對於價格議題世界先進今日不評論，不過，早在日前法說會上世界先進管理層已有暗示。

世界先進日前召開法說會，分析師紛紛關注成熟製程價格議題與供需變化。當時，世界先進董事長暨策略長方略回應提問說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界先進面臨供不應求的狀態。

分析師追問漲價，他當時也回應，價格方面秉持支持客戶設計定案生產，過去到現在對產線持續大投資，成本免不了提升，會和客戶一起合作在供應鏈上價值銷售與管理，價格至少是穩固，確保雙贏的狀態。此外，在產能供不應求下，公司持續投資下且和客戶合作，預期毛利率要回到30%以上是可行的。

當時上述相關談話已被外界解讀為「確保合理獲利發展與持續投資，和客戶協商適度與適當時機漲價是進行式」。