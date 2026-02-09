順藥中風藥臨床二期報捷
順藥（6535）宣布，近日旗下腦中風新藥LT3001臨床二期試驗結果獲選為國際中風年會（ISC）最新突破性研究（Late-Breaking Science，LBS），並於閉幕大會上進行專題發表，創下台灣首例。
現場將有上千專家聆聽，並由美國權威血管神經專家Dr. Thomas Devlin主講。順藥表示，國際中風年會由美國心臟協會／美國中風協會主辦，長期扮演全球中風領域最具影響力的學術與臨床交流平台，匯聚國際臨床意見領袖、醫療機構與產業專家，也是重大突破性數據的關鍵發表舞台。特別是閉幕專題，向來為年會最受關注的場域，上千篇世界頂級論文僅有六篇能入選發表，順藥LT3001有幸成為其中一篇。
順藥總經理葉聖文認為，這次能在全球矚目場合發表試驗結果，有三項實質助益，首先是可望加速三期收案動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。