德麥元月營收增5％ 法人看好首季營運可望不淡

烘焙原物料供應大廠德麥（1264）昨（8）日公告1月營收7.2億元，年增5.78%，為金馬年不錯的開局，法人看好首季營運可望不淡。

德麥近年看好海外市場，而擬加碼布局生產基地，德麥表示，因馬來西亞市場仍持續增長，目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，將評估在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。

德麥市場主要可分為四個區塊，其中台灣市場營收占比達58%、大陸占30.56%，馬來西亞占7.56％，香港及其他地區占3.88％。東南亞市場方面，德麥鎖定馬來西亞市場為主，自2017年起就持續維持雙位數增長，近期又陸續布局印尼及新加坡市場，依現況來看，新加坡有望開始盈利，印尼則有機會轉虧為盈。

德麥表示，在國內市場方面，持續深耕並解決客戶痛點，以及日韓商品帶動下，成長動能持續。

馬來西亞市場與前十大客戶關係日趨穩定，在「客戶數」及「新品」帶動下，成長動能顯著；港澳市場與當地大客戶關係持續升溫，同時在「爆品」助力下，營運增長持續。