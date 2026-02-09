光洋科、金益鼎 多角化經營力拚維持獲利水準
光洋科（1785）、金益鼎及佳龍等國內貴金屬回收相關業者，積極透過多角化經營、新產能到位及深化應用材料技術，鎖定循環經濟高值化與AI材料升級，力拚在價格波動期維持獲利水位，實現營運體質翻轉。
光洋科指出，該公司成長潛力緊扣AI與資料中心對大容量儲存需求，隨雲端資料邁向30TB以上大容量規格，新一代熱輔助磁記錄（HAMR）技術導入，將使靶材中非貴金屬用量增加，直接推升VAS（非貴金屬加值服務收入）占比，強化公司獲利結構與市場領先地位。
在半導體領域，光洋科憑藉在地供應優勢，VAS占比已成長至近20%。法人預期，先進製程對靶材要求日嚴，公司精煉技術將發揮綜效，隨客戶新產能開出，市占率有望持續擴大。
金益鼎成長動能聚焦擴大高階廢棄物處理。受惠新竹二廠商轉，提升甲級廢棄物處理產能，由於半導體及PCB等精密廢料處理門檻高，且毛利率優於一般廢料，隨產能利用率拉升，強化公司議價能力與競爭力。
針對新興環保需求，金益鼎西濱新廠設計年處理量2萬1,600噸，鎖定太陽能板回收、家電及機台拆解。法人預計，新廠今年產能利用率達六成後，對集團營收貢獻達20%，其中，太陽能回收占比約10%，不僅響應循環經濟，更建立穩定綠色收入來源。
