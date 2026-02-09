均豪元月業績月減51% 均華減26%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體設備廠均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告元月業績，均豪為2.69億元，下探十個月來低點，月減51.5%，年減5.4%；均華為2.31億元，月減26.5%，年增56.7%。

均豪與均華元月營收同步較去年12月大幅衰退，法人分析，應與傳統淡季有關。展望2026年，隨著AI蓬勃發展浪潮延續，推升半導體設備需求持續增溫，均豪與均華可望受惠。

均豪董事長陳政興看好，該公司積極轉型成果陸續展現，均豪個體半導體營收貢獻比重已達五成，受惠AI需求延續，以再生晶圓、先進封測為營運雙主軸，預期將成為2026年成長動能。

均華方面，該公司積極布局先進封裝領域已獲成果，持續擴展新技術與產品組合，預期2026年新一代產品將放量，有機會成為第三大營收來源，甚至挑戰第二大。均華2025年先進封裝營收占比達85%，皆來自晶片挑選機（Chip Sorter）、黏晶機（Die Bonder） 兩大產品線。

均豪 均華 營收
