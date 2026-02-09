大江元月營收年增12％ 和康生增7.9％

保健品大廠大江（8436）及高階醫材子公司和康生雙雙公布今年元月營收，大江生醫元月合併營收6億元，年增12.2%；和康生元月合併營收7,296萬元，年增7.9%，兩公司今年營運都將迎來雙位數的業績成長。

大江生醫2025年因調整與汰除不適合的業務，營收短期承壓，董事長林詠翔日前表示，目前獲利結構已趨於健康。隨著新技術、新產線與新市場布局逐步到位，中國、歐、美、東南亞等四大國際市場均呈現正向發展，營運已逐漸回到穩定成長軌道，公司已成功打入十多家年營收超過10億美元的全球性客戶，隨著歐美市場持續擴張，中國市場走出內捲、日本市場取得突破，營運可望重回成長軌道，至於後續成長幅度則視部分仍在推進中的大型合作案是否如期落地而定。

大江生醫四大國際市場齊步向前的關鍵，主要歸功於產品與技術差異化策略逐步發酵。針對歐美市場，大江已成功切入十多家國際級客戶，其中已有二至三家由區域市場供應進一步擴展至全球市場。美國新產線已完成布局並投入運作，將為後續成長挹注新動能；歐洲除既有客戶深化合作外，也有新的大型客戶持續進場。

和康生原本是一家研發製造導向的高階醫材公司，近年來積極轉型為海內外醫療器材品牌公司，除了在歐美先進國家搶占市場地位，今年在非洲、中南美及中東等第市場都能維持穩健發展。