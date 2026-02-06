快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

閎康1月營收4.55億元 年增16.8%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康公布1月營收4.55億元，月減9.3%、年增16.8%。公司表示，1月營收延續去年底成長動能，主要受惠人工智慧（AI）晶片熱潮推動晶圓代工廠資本支出擴張，帶動先進製程材料分析（MA）需求，同時隨2奈米設計案加速進入Tape-out階段，失效分析（FA）需求顯著攀升。

晶圓代工大廠於最新一季法說會中已明確指出，在AI伺服器需求帶動下，今年資本支出將大幅上修，並加速擴充先進製程產能。隨新材料與新架構導入，製程難度與成本同步提高，例如建置2奈米產線所需資本投入顯著高於3奈米世代，使晶圓廠在研發與試產過程中更仰賴第三方MA與FA服務，以確保製程穩定度與良率表現。

全球晶圓代工產業預計於2026年下半年迎來2奈米節點快速放量。相較3奈米延續鰭式場效電晶體（FinFET）架構，2奈米將首次導入環繞閘極（GAA）電晶體，需透過大量材料分析與失效驗證反覆調校製程參數，使高階MA與FA需求提前湧現。

閎康長期深耕先進製程檢測技術，已具備完整解決方案，可望持續受惠於2奈米設計驗證熱潮。閎康長期在美、中、台、日市場的耕耘，皆已取得各地龍頭晶圓廠的認證與導入，預計2026將會挹注可觀的營收成長。至於矽光子（CPO）檢測已累積多年經驗，能協助更多客戶加速完成磊晶、IC、模組和系統的開發。

閎康表示，AI基礎建設競賽已從「算力」延伸至「傳輸」，矽光子（Silicon Photonics）與光學共同封裝（CPO）正逐步成為下一世代資料中心關鍵技術。

矽光子元件涉及矽、鍺及磷、硼等多元素摻雜與光電整合，材料純度與介面品質要求遠高於傳統邏輯IC，需仰賴高靈敏度的二次離子質譜儀（SIMS）進行摻雜深度與微量雜質分析；同時在光電耦合與高速訊號傳輸架構下，也需透過高階故障分析（FA）快速定位電路與光路失效來源。

隨AI傳輸頻寬由800G邁向1.6T以上，矽光子量產驗證需求持續升溫，閎康是亞太唯一同時擁有TEM、SIMS與高階FA/RA整合能力的檢測服務商，未來可望在商品化與量產化的過程高度受惠。市場看好閎康有機會切入相關驗證商機，成為中長期新成長動能。

在區域布局方面，日本北海道實驗室及美國客戶也傳來值得期待的進展。日本大客戶2奈米計畫正加速推進，並已完成試製晶片驗證，預計於2026年第1季提供設計套件（PDK）。隨客戶前期測試驗證需求同步增加，加上日本政府大力推動半導體復興政策，先進製程聚落逐步成形，閎康在當地的服務能量亦可望持續擴大。

整體而言，隨AI相關資本支出持續擴張，帶動先進製程產能開出與2奈米量產進程推進，高階MA與FA分析需求明顯升溫；矽光子與CPO技術逐步導入，為半導體檢測市場開啟新一波應用場景。

奈米 晶圓代工廠 閎康
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

押注AI爆發商機 聯發科巨額研發支出衝ASIC、WiFi 8、CPO技術

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

就市論勢／先進製程、水冷散熱 搶鏡

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

相關新聞

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。