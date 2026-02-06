中菲行元月業績年增2%
中菲行（5609）公布1月合併營收23.52億元，年增2.4%。1月整體貨運量較去年同期成長，其中空運量增近三成、海運量增近兩成；惟海運運價較去年同期下滑，營收成長幅度受抑制。
中菲行表示，空運市場方面，亞洲出口至美國及歐洲需求趨緩，加上電商貨量放緩，美國及歐洲航線現貨運價維持穩定。相較下亞洲區域內貨物流動維持活躍。
亞洲區間航線在高科技、高價值及高時效性貨物帶動下，需求穩健，僅較第4季高峰略為回落。農曆新年將近，市場預期主要區域航線運力將逐步趨緊。
