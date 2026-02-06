精測訂單能見度達2028年

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（6）日表示，半導體產業景氣動能強勁，部分客戶訂單能見度已看到2028年，對今年產業走勢持審慎樂觀看法，今年營收預估將逐季成長、全年維持雙位數成長，續創新高。他並預期，未來三年至五年AI產業不會泡沫化。

精測昨日舉行媒體交流會，黃水可指出，過去著重在高速、大電流與高功率產品的開發，技術在2022年底已就緒，但直到2024下半年才遇到AI需求大增的測試介面機會，因此度過辛苦的2023與2024上半年，2024下半年開始回升，2025年也有不錯成績，正向看待今年也會是成長的一年。

展望訂單能見度，黃水可看好今年仍是AI產業應用當道，包括AI晶片和記憶體需求持續強勁，整體半導體產業榮景甚至看到2028年，不僅雲端應用，包括地端應用需求持續強勁。智慧工廠與機器人應用逐漸成熟，未來企業大腦運算需求也可望成為有潛力的成長動能。