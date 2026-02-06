興櫃一周回顧／喬越漲54% 漢測站上2,000

觀察近一周359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.2%，下跌家數多於上漲家數，其中特用塑料股喬越（7896）周漲幅高達54.01%，成為興櫃漲幅王；此外，興櫃股王漢測也入列2,000元俱樂部。

本周漲幅前十強依序為特用塑料喬越54.01%、二極體材料廠機光科技47.4%、高階自動光學檢量測設備倍利科31.7%、探針卡漢測28.2%、機模組與電腦周邊百辰26.2%、生技股宇越生醫*20.9%、可程式邏輯晶片瑞宇19.4%、連接器太康精密17.3%、生技醫療亞果生醫16.1%、離型膜碩正科技15.3%。