力士營收／1月8,011萬元、年增33.47% 受惠AI應用逐步落地普及

MOSFET設計廠商力士（4923）科技6日公告2026年1月合併營收為8,011萬元，年增33.47%，受惠AI應用逐步落地普及，帶動新規格NB／PC換機潮湧現，擴大力士電源供應器與電池出貨動能，挹注力士單月營收自2025下半年起，連續7個月站上8,000萬水準，2025全年合併營收近9億元，年增10.35%。

隨著市場對於AI技術應用於生活工作創作等情境逐步清晰，加上疫情期間的大量購機對剛性換機需求湧現，力士已提前卡位取得新規格供應鏈認證與出貨資格推升力士在NB／PC應用出貨有顯著成長，由於AI世代電子產品為因應高算力、高耗電需求，其規格日趨嚴格，數量亦隨之成長，有助於力士訂單穩定挹注，並改善本業獲利結構。

此外，力士亦持續投入自有專利技術ETG與RTG升級與改良，其中RTG+ 線距更小、靜態參數更加優異，並積極送樣、取得認證擴大終端產品新應用領域，由於既有客戶在新應用領域具有供應商替換難度高的特性，亦將成為力士未來穩定營收基礎。

從在手訂單與市場發展來看，力士樂觀今年將更優於2025，營運表現可望逐步回穩向上，而為充實營運資金、並償還銀行借款，力士於1月份辦理國內第一次無擔保轉換公司債，訂定轉換價格為每股新台幣34.66元，籌資金額達2.5億元，發行張數為2,500張，並於1月29日正式掛牌交易，將進一步用於充實購料銀彈與強化財務結構，對力士中長期營運發展有正面挹注。