原相法說會／TDI 今年小量出貨、無人載具第4季比重增 首季營收維穩

感測器廠原相（3227）6日法說會釋出展望，財務長羅美煒表示，公司對今年營運抱持審慎樂觀，希望在穩定基礎上加速布局新應用，包含太空規TDI感測器、無人載具影像感測器與熱影像感測器等，並看好邊緣AI、工業自動化、智慧家庭、無人載具與機器人帶來的成長機會。

就第1季表現，羅美煒指出，營收大致維持穩定，較2024年第4季略減但幅度不大，主因是2月工作天數較短以及部分產品季節性影響。產品線方面，遊戲機與其他產品線預期比上季稍少，但降幅不大，整體營收仍以穩定為主。

獲利面上，羅美煒表示，本季毛利率預估較上季小幅下滑，主要因產品組合變化，加上本季NRE收入較上一季減少，但整體仍強調大致維持穩定；至於營業淨利率，因營收略減導致費用率可能上升、且毛利率略降，預期亦將較上季略減。

羅美煒指出，外界關注記憶體漲價可能壓抑PC需求，但原相近年產品結構已明顯轉變，與PC／NB相關的營收比重下降，電競、遊戲與其他應用占比提升，使PC／NB市場波動對公司整體影響較過去小；其中電競滑鼠需求仍相對穩健。供應鏈與成本端方面，羅美煒表示，今年晶圓代工（wafer）價格整體看來大致維持穩定、沒有太大變化；封裝端則留意貴金屬漲價帶動成本壓力，部分產品可能受影響，但公司將妥善因應，以確保毛利率穩定。

在新產品與新市場上，原相的太空規TDI感測器去年取得授權，預計今年開始小量出貨，初期營收占比不大，但除衛星外也將延伸工業應用；無人載具方面，公司去年第4季CMOS影像感測器出貨比重提高、近期銷售狀況不錯，並看好無人載具市場成長，後續將持續推出相關產品。熱影像感測器則已在低解析度產品量產出貨、主攻消費性電子，同時評估工業與車用潛力，高解析度產品仍在開發中，貢獻需要時間發酵。