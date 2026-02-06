原相2025年EPS 12.38元 全年獲利18.11億元、營收首破90億元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

感測器廠原相（3227）6日召開法說會並公布2025年第4季財報，受惠匯率因素，單季營收22.87億元，季增3.4%、但較去年同期小幅年減0.7%；毛利率58.5%，季減0.8個百分點、年減5.0個百分點，公司說明影像感測相關出貨比重提高、產品組合變化影響毛利率；營益率17.1%，季減0.2個百分點、年減5.2個百分點，符合預期。業外方面，第4季有兌換利益與補助款收入挹注；獲利方面，歸屬母公司業主淨利4.58億元，季增3.7%、年減17.8%，每股稅後純益3.12元。

全年來看，原相2025年合併營收91.27億元、年增9.1%，全年營收改寫新高並首度突破90億元；毛利率60.6%，年減1.4個百分點，主要受第2季台幣大幅升值影響；營益率20.7%，年減0.3個百分點。歸屬母公司業主淨利18.11億元，年減0.2%，全年每股稅後純益12.38元；公司補充，營業費用增加除人事費用、產品研發費用成長外，也與子公司天光在2024年7月才開始併入（2024年僅半年度費用、2025年反映全年費用）有關。

產品組合方面，2025年第4季滑鼠占比63%、遊戲機占比7%、其他（Others）占比30%。公司說明滑鼠需求呈現些微成長、遊戲機因第4季淡季占比下滑，而「其他」因CMOS出貨與NRE收入較高而拉升。

力旺1月合併營收創新高 月增逾七倍 創意攀次高

矽智財（IP）廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布元月業績，力旺創單月歷史新高，創...

精測2025年賺三股本

測試介面廠精測（6510）昨（5）日公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利2.85億元，季增3.3%，年減11.6%，每...

聯亞元月營收登峰

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（5）日公告元月營收2.71億元，創新高，月增17.4%，年增122.8%，反映旗下矽光產...

鈊象1月營收月增1.8%

遊戲股王鈊象（3293）昨（5）日公告元月營收19.88億元，連續二個月創新高，月增1.8%，年增13.6%，距離20億...

台嘉碩奪陸廠濾波器訂單

頻率元件廠台嘉碩（3221）轉投資濾波器製造商Sawnics宣布，與陸廠NewSonic簽署代工供應合約與戰略合作協議，...

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（5）日公布元月營收3.69億元，再創歷史新高，低軌衛星在手訂單18億元，將在6月前...

