原相2025年EPS 12.38元 全年獲利18.11億元、營收首破90億元

感測器廠原相（3227）6日召開法說會並公布2025年第4季財報，受惠匯率因素，單季營收22.87億元，季增3.4%、但較去年同期小幅年減0.7%；毛利率58.5%，季減0.8個百分點、年減5.0個百分點，公司說明影像感測相關出貨比重提高、產品組合變化影響毛利率；營益率17.1%，季減0.2個百分點、年減5.2個百分點，符合預期。業外方面，第4季有兌換利益與補助款收入挹注；獲利方面，歸屬母公司業主淨利4.58億元，季增3.7%、年減17.8%，每股稅後純益3.12元。

全年來看，原相2025年合併營收91.27億元、年增9.1%，全年營收改寫新高並首度突破90億元；毛利率60.6%，年減1.4個百分點，主要受第2季台幣大幅升值影響；營益率20.7%，年減0.3個百分點。歸屬母公司業主淨利18.11億元，年減0.2%，全年每股稅後純益12.38元；公司補充，營業費用增加除人事費用、產品研發費用成長外，也與子公司天光在2024年7月才開始併入（2024年僅半年度費用、2025年反映全年費用）有關。

產品組合方面，2025年第4季滑鼠占比63%、遊戲機占比7%、其他（Others）占比30%。公司說明滑鼠需求呈現些微成長、遊戲機因第4季淡季占比下滑，而「其他」因CMOS出貨與NRE收入較高而拉升。