群聯元月營收月增20% 晶片買氣火熱

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（5）日公布元月合併營收104.5億元，月增20%、年增190%，改寫新高。執行長潘健成指出，1月控制晶片總出貨量年增160%，工規控制晶片出貨也年增近70%，兩者同創單月新高；位元出貨量（Bit Growth）年增51%，反映在中高階客製化儲存市場的布局效益顯現。

潘健成表示，NAND Flash供給端仍處「極度緊繃」，主因原廠資本支出與擴產規劃仍偏保守，短期供需失衡不易快速改善。群聯將資源優先集中於企業級SSD與高附加價值客製化儲存應用，積極支援資料中心與AI需求，強化獲利結構；持續協助PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，在有限資源下滿足客戶需求。

近期市場議論中國大陸半導體原廠提前量產，潘健成認為，即便產能釋放，考量初期良率與大陸內需缺口，短期仍難改變全球NAND缺貨與漲價格局。他引述市調資料指出，全球NAND供給缺口仍接近20%，加上AI推論帶動的資料儲存需求幾乎沒有上限，單一原廠擴產難以扭轉大局。

